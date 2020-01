“Wherever You Are” : Kodaline fait battre nos cœurs même dans l’absence

KODALINE Actualités Discographie Concerts

Kodaline est de retour et le fait savoir avec “Wherever You Are”, son nouveau single en écoute sur aficia.

Tout juste un peu plus d’un an après la parution de son troisième album Politics of Living dont étaient extraits les superbes morceaux « Follow Your Fire », « Shed A Tear », « Worth It » et « I Wouldn’t Be », le groupe irlandais vient d’annoncer une bonne nouvelle.

Il est déjà de retour avec le single “Wherever You Are”. Et comme à chaque sortie, Kodaline a pris le temps de faire les choses bien avec un titre extrêmement bien produit, chaleureux et qui nous rassemble le temps d’un instant…

Une chanson pour les êtres chers

“Nous sommes tellement excités de sortir et de partager une nouvelle musique avec vous. ‘Where You Are’ est une chanson sur les êtres chers qui reste dans votre cœur et votre esprit même quand ils ne sont pas avec vous. Je l’ai écrit spécialement pour ma petite amie car à force d’être toujours en tournée, nous n’avons jamais vraiment pu à se voir”, annonce-t-il fièrement sur ses réseaux sociaux.

Il est vrai que Kodaline a enchaîné une tournée à travers le monde ces derniers mois, en faisant notamment escale au ‘LollaPalooza‘ à Paris l’été dernier, où nous avons pris plaisir à les voir jouer en live. Entre deux dates, le groupe s’est remis au travail et publiera probablement un nouveau cru pour courant 2020.

Découvrez “Wherever You Are” de Kodaline :