“Forever Yours” : Kygo dévoile son nouveau single tribute avec Avicii

Kygo vient de dévoiler son nouveau single “Forever Yours” où l’on retrouve la voix du regretté Avicii et Sandro Cavazza. C’est en écoute sur aficia.

Au cours des dix dernières années, un nombre incalculables de carrière de DJ sont nés. Certaines sont repartis aussi vite qu’elles sont arrivés et d’autres sont exceptionnelles. Les carrières de Kygo et d’Avicii se ressemblent étrangement. Si ce dernier nous a quitté en avril 2018, le premier, lui, connaît un succès sans faille grâce à ses tubes “Happy Now”, “Think About You” ou encore “Carry On”. Dernièrement, c’est en refaisant vivre la voix de Whitney Houston sur “Higher Love” que le DJ norvégien a fait sensation.

Au delà d’avoir des carrières similaires, des envies similaires, ce sont deux artistes qui se sont toujours respectés. Kygo a toujours vu en Avicii son maître, disait-il. Ils ont collaboré de nombreuses fois en studio ensemble, mais aussi avec les mêmes artistes. Tout deux ont par exemple travaillé avec Conrad Sewell, Imagine Dragons, Tom Odell, Wrabel ou encore Sandro Cavazza, qui figure aujourd’hui sur “Forever Yours”.

Un single Tribute fort de sens

Alors ce n’est pas forcément étonnant de voir les deux autres réunis sur un titre. “Forever Yours” (que l’on traduirait par “À toi pour toujours”) est un titre produit par Avicii en 2016. Il fait partie de ces nombreux morceaux qui ne sont jamais sortis, pas même dans l’album posthume TIM du Suédois. Le titre était joué une première fois à l’Ultra Music Festival en 2016, mais jamais commercialisé.

Avicii a toujours souhaité que quelqu’un le remixe à sa sauce. Ce quelqu’un, c’est Kygo qui se le réapproprie pour le sortir près de quatre ans plus tard avec la voix de Sandro Cavazza. Un message affectueux, un clin d’oeil déchirant… ce titre tribute veut dire beaucoup tellement l’émotion est grande.

Découvrez “Forever Yours” de Kygo :