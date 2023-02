“La rage”: le nouveau clip de HORLA

HORLA, revient avec un nouveau clip “La rage”, dévoilant les images de leur quotidien sur les routes, sur scène et en coulisse… c’est à découvrir sur aficia.

Après “Maserati”, “Go and crash”, et “La ville”, c’est avec “La rage” que le duo revient pour nous charmer de plus belle. Les deux jeunes hommes, Erwan et Loïc, se connaissent par cœur ou presque, une complicité sans failles les lie. Loïc aux paroles et Erwan au son, voilà la combinaison idéale pour que la symbiose s’opère entre les deux acolytes.

Horla entre simplicité et “La rage” de réussir

HORLA dévoile les images des différents moments de leur tournée, notamment en première partie de Dutronc&Dutronc. Des vidéos spontanées, sur scène, dans les coulisses, et sur la route… illustrant le quotidien des deux compères, et laissant percevoir au-delà des concerts et de leur travail, une réelle complicité ainsi qu’une bonne humeur communicative. Le tout sur une musique rythmée, des synthés, un refrain entêtant et une bonne dose de rock, voilà la recette d’HORLA pour que “La rage” ne vous quitte plus ! Et, “La rage” ne vous mettra pas en colère, bien au contraire : ce sera la solution à vos moments de doute, d’incertitude, lorsque l’euphorie s’estompe.

Découvrez dès maintenant “La rage” de HORLA :