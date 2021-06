LaFrange nous transporte dans son univers avec “Falling In Love”

Pour clôturer le chapitre de son deuxième EP, LaFrange nous emmène dans l’univers de son titre “Falling In Love”. C’est à découvrir sur aficia.

De la douceur dans la voix, un grain particulier, une frange symétrique, une production légère et envoûtante survolée par sur un thème romantique… LaFrange marque son identité et nous fait chavirer ! Extrait de son deuxième EP Everything’s Fine, LaFrange s’unit avec Tina Rozen pour nous livrer “Falling In Love”, une musique qui nous fait côtoyer les cieux pour quelques instants…

La mise en images nous ouvre les portes du journal intime de l’artiste, nous montre son désir rempli de tendresse et de complicité. Un moyen de nous ramener à l’essentiel et nous dire que rien n’est jamais éternel, même dans nos rêves.

Découvrez “Falling In Love” de LaFrange :