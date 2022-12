B.B. Jacques : le portrait rap de la semaine

Il est l’une de ces découvertes rap marquantes de l’année 2022 : B.B. Jacques. Trois albums sur le CV, une participation très remarquée au concours Netflix “Nouvelle école”, il est un immanquable de la scène 2022. Plume brute, irrévérence et flow singulier, il ne laisse personne indifférent. On en parle dans le portrait rap de cette semaine.

Son CV

Beaucoup l’ont découvert cette année par son passage dans Nouvelle École. B.B. Jacques alias, BlackBird, Jacques ou Tino est un rappeur français d’origine libanaise ayant éclos sur notre belle scène française courant 2021 avec son premier projet La nuit sera calme. Depuis, Poésie d’une pulsion (en deux parties) et tout récemment New Blues, Old Wine ont rejoint le navire.

Un univers mélancolique, franc et passionné se dévoile à l’auditeur. Ce qui caractérise le Jacques : un flow très singulier où les silences ont toute leur place, tout comme les prods et leur composition unique à chaque titre. Plus qu’un couplet, c’est une expérience que propose le rappeur sur chaque prestation. Dans sa main, l’atout du « jamais fait ». En bonus, un goût prononcé pour l’esthétisme et les beaux plans dans ses apparitions clippées.

B.B. Jacques en chiffres :

819 486 vues.

Maîtrisant l’art des mots et de la musique, B.B. Jacques a d’ailleurs rapidement conquis l’oreille des curieux, Colors lui offre un freestyle il y a trois semaines. Un beau score de vue s’installe. Rappelons le, l’artiste n’a que trois ans de lumière depuis sa première parution, à peine quelques mois avec Nouvelle École. C’est du rarement vu pour un artiste français. Ce sacre n’a pour autant rien d’étonnant, car l’artiste divise. La division est souvent signe de prise de parti est donc d’originalité, deux ingrédients dont Colors raffole.

Internet n’est pas en reste, l’artiste s’est retrouvé top tweet pendant presque une heure pour la sortie de son dernier album.

L’actualité de l’artiste B.B. Jacques

L’album New Blues, Old Wine est bien entendu sa dernière actu. Dix-sept titres, aucun feat, des prods de fou, de beaux textes sous-jacent, en bref, une très belle sortie de fin d’année. On en parlera plus dans une chronique prochainement, il faut l’écouter pour le croire !

Si vous aimez B.B. Jacques vous aimerez :

Eden Dillinger

So La Lune

Caballero en mode Goût du Beurre

Lucas Laberenne