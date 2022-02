Citadelle : le portrait électro de la semaine !

Une collaboration avec Martin Garrix, une signature sur son label, un nouveau titre pour prendre son envol… intéressons nous à Citadelle, notre portrait électro de la semaine sur aficia !

Discret, énigmatique et mystérieux… Citadelle est peut-être le nom de DJs & producteurs français dont il faudra retenir le nom. Du haut de ses remparts, le binôme construit un genre musical à la fois percutant, sombre et émotionnellement intéressant : “on exprime un peu notre volonté de créer une entité solide que l’on construit au fur et à mesure. Notre signature actuelle se traduit par des sonorités analogiques (synthétiseurs dissonants, basses grasses..) – on cherche aussi à produire des morceaux mélodiques dont les progressions peuvent parfois être inspirées par la musique classique”, nous confie le groupe en exclusivité.

Citadelle x Martin Garrix !

Et contrairement à d’autres DJs, Citadelle est passé par une autre voie, celle de signer en 2020 sur le label STMPD RCRDS, le célèbre label hollandais de Martin Garrix. Ce dernier a d’ailleurs collaboré avec les Français sur le morceau “Alive” (+7 millions d’écoutes sur Spotify).

C’est super, on sent vraiment que c’est une personne passionnée avant tout par la musique, et avec une vision bien claire sur chaque projet sur lequel il travaille. Malgré tout le succès qu’il peut avoir, il reste une personne de notre âge très simple, et très sympathique à côtoyer. On sentait toute son excitation en travaillant sur notre collaboration. Citadelle, à propos de Martin Garrix

Désormais, cap sur 2022 : “Après une année calme en termes d’actualité de notre côté qui nous a permis de travailler et d’expérimenter sur beaucoup de nouveaux morceaux, nous sortirons d’autres morceaux prochainement, en solo ou en collaboration avec d’autres artistes”. Démonstration tout de suite avec “Throught It All”, leur nouveau single en collaboration avec Drove. Un style électro/rave qui rappelle sans nulle doute les dernières sorties de l’alliage Guetta/Morten. On aime beaucoup !

Mais l’idée de Citadelle, et on l’a bien compris, c’est d’abord “de représenter la France à l’étranger” et aussi, “pouvoir jouer toutes ces nouveautés devant un public”. Et jusqu’à maintenant, cela fonctionne. Le public de Citadelle s’étend du Mexique, aux Pays-Bas en passant par Los Angeles. Nous sommes fiers de nos Français !

Découvrez “Through It All”, la dernière sortie de Citadelle :