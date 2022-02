Henri PFR avec “Unbearable” : c’est notre portrait électro de la semaine !

Henri PFR revient en ce début d’année avec “Unbearable”, son nouveau single. Pour l’occasion, c’est qui lui que nous avons choisi pour le portrait électro de la semaine !

De formation classique, c’est finalement vers la musique qu’Henri PFR s’est tourné. Et qu’est-ce qu’il a bien fait. Le producteur faisant la réussite de la Belgique publiait il y a plus de huit ans sa première mixtape baptisé “Summer Memories”.

70 millions d’écoutes plus tard, il est un DJ sur lequel on peut compter. Son nom a été à l’affiche des plus gros festivals (Tomorrowland, Ultra Music Festival, LollaPalooza…). Il a enchaîné les titres en radios “Till The End” ou “To One Know” et collaborait dernièrement avec FDVM . Aujourd’hui, il revient avec “Unbearable”.

Un titre qui sort “des sentiers battus”

Celui qui a eu l’opportunité de travailler avec Robin Schulz par le passé revient avec un titre qui sort à la fois des sentiers battus, d’après ses dires. Mais ce nouveau titre colle aussi finalement à ce qu’il sait très bien faire.

Il propose en effet une mélodie puissante, avec des arrangements et des voix choisies avec soin : “Je suis tombé amoureux d’une version acoustique du titre que Tyler a sorti il y a quelques mois. Nous avons pensé qu’il serait plus logique pour les paroles de mettre en vedette ROZES (connue pour son single ‘Roses’ avec The Chainsmokers.), ndlr) répondant à Tyler. Leurs voix correspondent magistralement bien. Côté production, je suis sorti des sentiers battus avec un style très fleuri. Je suis très fier de ce défi musical avec des chanteurs incroyables qui apportent quelque chose de totalement unique à cette sortie”.

Alors zone de confort oui et non. Certes le titre est plus pop qu’à l’accoutumé, mais Henri PFR excelle à nouveau, et c’est bien cela qu’on retient !

Découvrez “Unbearable”, le nouveau single d’Henri PFR :