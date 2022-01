Mezerg : le portrait électro de la semaine !

Nous devions vous présenter le Bordelais Mezerg. Il vient tout juste d’être récompensé aux Music Moves Europe Awards 2022. C’est notre portrait électro de la semaine !

Nos Français ont du talent ! Mezerg vient tout simplement d’être distingué à la récente cérémonie des Music Moves Europe Awards 2022, prix annuel co-financé par l’Union européenne. Ce grand concours met en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain. Rosalía, Girl in red, Meduza et Pale Waves ont par exemple déjà été distingués avant de connaître un plus large succès…

Mezerg, un succès mondial…

Parmi les grands gagnants de cette folle soirée, un français donc ! À la fois show-man, pianiste, baroudeur incroyable, YouTubeur, et créateur du concept fou, le “piano Boom Boom”. Mezerg est pourtant de base un simple pianiste qui a décidé de révolutionner l’utilisation de son instrument, le thérémine (vieil instrument électronique né en 1920). Il l’emmène désormais partout à travers le monde pour jouer cette musique électronique dont lui seul à la secret.

Aujourd’hui, ses vidéos postées sur Internet font le tour de la planète. On pense notamment à celle où il fait de la musique à base de… pastèque (traduit par ‘watermelon’) ! Son album Chez Mezerg paru en 2021 a déjà été écouté près 5 millions de fois et sa tournée est un succès.

Après son passage à New-York et Chicago en février prochain, l’artiste fera escale en France. Il assurera une série de concerts en mars, entre Perpignan, Bordeaux, Paris…

Découvrez l’univers de Mezerg à travers cette vidéo :