Super Moustache Festival : Un rendez-vous à ne pas manquer le 13 & 14 septembre à Aix. Rencontre avec Pépé (Deluxe Moustache).

Le 13 et 14 septembre prochains à Aix-en-Provence aura lieu la première édition du Super Moustache Festival organisé de toute pièce par le groupe Deluxe Moustache. Pépé, le saxophoniste du groupe nous raconte les coulisses de cet événement !

Il manquait un événement musical de cette ampleur à Aix-En-Provence. Ils en ont rêvé et ils l’ont fait. Le super groupe Deluxe Moustache revient dans leur ville d’origine pour cette première édition du Super Moustache Festival. Le rendez-vous est fixé le 13 et le 14 septembre au Complexe Sportif du Val de l’Arc avec Mezerg, Bigflo & Oli, Féfé, Bon Entendeur et un show exclusif par soir du groupe. À cette occasion, nous avons pu rencontrer Pépé, le saxophoniste du groupe pour en savoir plus sur ce rêve collectif devenu réalité…

Avant qu’on oublie, le dress-code de ce week-end mémorable est : Moustache et déguisement pour tous. Alors, on joue le jeu ?

Interview de Pépé, Saxophoniste du groupe Deluxe Moustache :

1 Comment vous est venu l’idée de monter un festival ?

Avec Deluxe, on aime bien avoir de nouvelles idées. Ça fait un moment qu’on a ce projet en tête, depuis 7-8 ans déjà. On a commencé dans les rues d’Aix-En-Provence et on s’est dit que justement il manquait un événement comme celui-ci. L’idée s’est concrétisée il y a vraiment deux ans et demi.

2 Vous étiez au Rose Festival fin août, porté par Bigflo et Oli. Ils seront présents pour votre première soirée le vendredi 13 septembre. Quel est votre rapport avec les frères ?

On se connaît par les tournées, on s’est croisé plein de fois. Le fait qu’il fasse un festival nous a aussi inspirés. C’est bien tombé et c’est venu confirmer le fait qu’il était possible pour des artistes de créer leur propre festival.

3 On dit souvent que le sud est un public compliqué à séduire en termes de culture. Comment avez-vous pensé votre programmation ?

La programmation vient de nous mais on est entourés de Cartel Concert. C’est notre tourneur. On a produit le festival et on leur a donné les noms qu’on souhaite avoir chaque soir. On retrouve par exemple Féfé avec qui on a fait un morceau, Mezerg dont on adore son univers… C’est avant tout une volonté de transmettre ce qu’on aime musicalement. On souhaite aussi continuer de proposer d’année en année la programmation de nos rêves. Ça va être fou !

4 Quel est le plus gros défi d’organiser une première édition en étant en pleine tournée ?

On ne dort plus (rires). On a toujours fait plein de choses. Souvent on fait nos albums en même temps qu’on fait notre tournée. C’est une habitude après c’est vrai que c’est une période stressante avec un enjeu. On est indépendant quasiment à 360 degrés. On aime être des entrepreneurs dans la musique.

5 Il y a un show acoustique et un full show Deluxe sur les deux soirs de festival. Est-ce qu’on va voir deux nouveaux shows ?

L’idée est de faire deux shows différents. On veut montrer aux gens d’où l’on vient. Le show acoustique est pour rappeler nos débuts et le full show pour montrer ce qu’on fait de mieux depuis déjà quelques années.

Informations et Billetterie ICI