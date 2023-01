Rori : Le portrait pop de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Rori. La jeune artiste belge de 24 ans est l’une de nos artistes prometteuses pour cette nouvelle année ! On vous explique qui elle est…

Son CV

Si on vous dit que la prochaine sensation pop nous vient (encore) de Belgique ? Après Stromae, Angèle, Pierre de Maere, on ouvre les yeux et les oreilles sur le talent de Rori. Cette artiste de 24 ans originaire de Liège est dans nos radars depuis 2020 avec son titre “Truth Hurts” (2020) qui sonnait déjà comme une pop efficace. Depuis, Rori a affiné son style autant vestimentaire que musical. C’est en 2021 que la transition se met en place avec des chansons écrites en franglais comme “C’est la vie”. Souvent comparée à Olivia Rodrigo, son dernier titre en puissance “Docteur” est une nouvelle pépite à ajouter dans sa playlist. Ce dernier se distingue par une production pop qui joue avec les riffs de guitare et influences rock. Rori aime parler de sa position dans la société actuelle “Je suis la seule, dans mon style” – “Je suis juste un peu décalée”. Faire de sa différence une force n’est pas quelque chose qui fait peur à la belge. Avec un style vestimentaire pointilleux qui vient compléter son univers, les stylistes et magazines de mode ne pourront pas résister à son charisme.

Rori en chiffre

2 000 000 streams sur son titre “Docteur”. C’est ce titre que son label Warner a décidé de miser pour développer depuis avril 2022 l’artiste en France et en Belgique. Une première vitrine qui montre l’univers pop/punk de l’artiste. La tension est présente, l’univers captivant, les paroles entêtantes… C’est un grand OUI qui promet un bel avenir à la chanteuse.

L’actu de l’artiste

Un EP est en préparation et devrait se présenter comme une biographie de l’artiste dans laquelle les sujets de la santé mentale et de son positionnement dans la société devraient être abordés. C’est ce que laisse présager son titre “Docteur” dans lequel elle y évoque son côté casanier et son besoin de solitude.

Découvrez “Docteur” de Rori :