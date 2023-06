Wallace Cleaver : le portrait rap de la semaine

L’excursion en terres du rap émergeant se poursuit. Cette semaine, on plonge dans l’univers du fascinant Wallace Cleaver.

Une paire de lunettes sur la table, des souvenirs dissimulés sous l’épaisse fumée d’une clope. Le décor est posé, le W entre en scène. Wallace Cleaver, enfant du Loir-et-Cher, est un artiste apparu sur le radar du rap français en 2019 sous l’étendard de son premier EP, 98. Armé d’un flow cinglant et de quelques fracas autotunés, le rappeur dessine les contours d’un style exigeant qui ne le quitte pas. Depuis, deux projets et plusieurs singles sont à se mettre sous la dent. Focus sur un conteur de rêves déchus à suivre de près.

Wallace Cleaver, le sublime dans l’amas de cendre

Le dernier morceau dévoilé par l’artiste est sans doute la porte d’entrée la plus criarde de la direction artistique du rappeur. Dénommée “Merci pour la douleur”, le titre libère 2:18 d’un texte simplement lu. On y entend le quotidien grisâtre d’une âme délavée, en proie au spleen, soumise à une morosité solidement créatrice. Ces nuances une fois saisies, l’univers de Wallace devient perceptible. Ce titre est d’ailleurs le morceau choisi pour annoncer la venue de son prochain projet. Projet qui pour l’heure n’a aucune date, aucun nom, aucune cover, mais des précommandes quasi sold-out…

En confiance pour la suite

Une précommande sold-out sans date ni cover ou tracklist, oui oui, c’est possible. Le tout en indé. Bon, il faut dire que le récent Grünt, ahurissant par sa technique et ses invités, aura fait son travail de mise en lumières. Que le “rookie” n’en n’est pas vraiment un, déjà solidement soutenu et respecté dans son travail (duo de choc avec Eden Dillinger, Django …). Et qu’enfin, sa dernière apparition dans le projet de Mairo, aux côtés de NeS, a fait grand bruit. Grand bruit, tout comme le mode jersey addictif du single “Déconnecté”.

Alors oui, ce portrait n’est peut-être écrit aujourd’hui qu’afin de témoigner de la conscience de la Rédaction face à ce mouvement qui est en marche. Celle d’une scène rap affamée, assumée et indépendante, dans laquelle Wallace Cleaver se place en grand cru de ces dernières années.

Pour l’heure, le projet est préco et nous avons hâte d’en dire plus….

Lucas Laberenne .