NeS : le portrait rap de la semaine

L’été approche, la météo annonce -94°C au baromètre. Cette semaine, on vous propose de capter la fréquence NeS, notre portrait rap de la semaine.

Cela fait environ deux ans que le rappeur NeS nous a dévoilé son univers. Après deux projets de construction, Offline et Offline part 2, l’artiste, originaire du Val-de-Marne (94), libère en 2021 N.E.S vol.1, première pierre d’une direction artistique qui à ce jour ne l’a pas quittée. Depuis, trois autres créations sont apparues, Cosmic, La course et le récent Ça va aller. À travers ses travaux, aux confluents des styles, NeS rejoint la liste dorée de cette émergence rap qui n’attend qu’à faire du bruit. Voici pourquoi :

NeS, de la Boom-bap distordue

Tout d’abord, quelle forme, quel style ! Si comme nous, NeS vous est apparu un soir en rentrant du boulot, en vous prenant de plein fouet l’excellent “Lex Luthor” (aux côté de l’artiste Luther), l’expérience n’avait pas dû vous laisser de marbre.

Ce qui frappe à l’écoute d’un titre de NeS, c’est cette ambiance sonore distordue, à l’influence cyber, new-wave, croisée aux phrasés techniques d’un bon vieux Boom-bap. Chez le rappeur, flow et logiciel ne font qu’un, une expérience sonore qui vaut son détour.

Du côté des thématiques, le rappeur dépeint une mélancolie revancharde. Détermination, autonomie, amour de l’art et de la scène, NeS touchera particulièrement les nerds engloutis dans leur passion.

“Pas de réaction typique”

Enfin, en plus de sa forme, NeS aligne son rap sur un fond bien ancré dans son époque. Car s’il y a bien une couleur, une idée, qui émane de ces derniers projets, c’est cette envie de faire SA musique et pas celle d’un autre. En effet, celui qui revendique fièrement de rec depuis une cave propose d’emmener l’auditeur dans SON univers et de lui laisser le temps de « capter » son rap. Deux syllabes, qui forgent au fil des sons des gimmicks à l’aura identifiable, tels que “tu captes ?” ou encore “CQSS” (ceux qui savent savent).

“J’sortirai pas d’musique lisse pour toucher plus de monde,

J’ferai pas d’réactions typiques.

Si j’ai besoin d’argent, j’en trouve,

Si ça parle sur oi-m, j’entrouvre” NeS / Scoreboard “Est ce que tu captes, est ce que tu visualises ?” NeS / LPALP

Avec cette démarche, le rappeur s’inscrit dans cette mouvance d’assumer son art, qu’importe la gueule et la manière. Quand d’autres artistes transforment leur contenu dès la fame rencontrée, NeS mise sur le temps pour décrocher ce même succès, sans jamais toucher au contenu. Ou, comme dirait Alpha Wann dans “apdl”, l’idée de la qualité en guise de promo. La recette à l’air de fonctionner, depuis Cosmic, les streams sont croissants, les salles tout simplement sold out.

Cette indépendance, éloignée des promesses de labels, ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à la revendiquer. En exemples, (H JeuneCrack, Luther, Rhounaa, La Fève, Khali, Youv-Dee ou récemment, Kikesa devenu Kik).

Ainsi, en alien proclamé, pour sa bulle, entre son et jeux vidéos, NeS est à suivre. Pour l’originalité de ses sons et le mindset avec lequel il semble vouloir construire la suite.

Lucas Laberenne.