Lilly Wood and The Prick chante la solitude sur “Lonely Life”

Après une pause salvatrice, le tandem qui compose Lilly Wood and The Prick se retrouve pour chanter “Lonely Life”, un nouveau single à découvrir sur aficia !

Déjà cinq années se sont écoulées depuis la parution du dernier opus studio du duo Lilly Wood and The Prick. Avec au compteur trois albums et un EP, Nili Hadida et Benjamin Cotto avaient pris la décision de faire une pause et de se séparer de manière non définitive pour se consacrer à d’autres projets personnels.

C’est ainsi que Nili Hadida avait levé le voile sur son premier disque éponyme solo en 2018, un disque abouti aux teintes obscures et mélancoliques. Mais que les fans se rassurent, Lilly Wood and The Prick opère son grand retour avec le single “Lonely Life” qui annonce la parution prochaine d’un quatrième effort dont le premier single officiel sera bientôt dévoilé.

Rompre la solitude

Sur “Lonely Life”, nous retrouvons les ingrédients qui ont fait le succès du groupe, notamment connu grâce à l’indémodable “Prayer in C”. Lilly Wood and The Prick mise sur la sobriété à travers une piste folk et acoustique soulignée par le riff plutôt lent d’une guitare. Mais la piste est progressivement enrichit d’arrangements organiques très mélodieux qui viennent sublimer la voix suave et pleine de charme de la chanteuse.

De circonstance, le titre écrit en juillet 2019 exprime ces moments de doute et de solitude que tout un chacun traverse au cours de sa vie. Pour illustrer leurs mots, les deux acolytes ont levé le voile sur une vidéo qui dévoile leur quotidien respectif en plein confinement. Des éclats de rire sont échangés entre les deux comparses qui se présentent leurs animaux de compagnie ou font des activités communes, à distance.

Écoutez “Lonely Life”, le nouveau titre de Lilly Wood and The Prick :