Lola Dubini fait son cinéma avec le clip de “Pourquoi on s’aime”

Avant l’arrivée de son premier album au mois d’avril, Lola Dubini offre le clip de son single “Pourquoi on s’aime”. C’est à découvrir sur aficia.

Humoriste, comédienne ou encore créatrice de contenu sur YouTube, Lola Dubini est avant tout passionnée par la musique. Après avoir collaboré avec Matt Simons, Joyce Jonathan, Patrick Fiori et même Boulevard des Airs, Lola Dubini a finalement dévoilé son premier single solo “Pourquoi on s’aime” fin janvier dernier. Avec ce titre qu’elle a elle même écrit et composé, Lola Dubini évoque un sujet plus qu’universel : l’amour.

Et quoi de mieux que de miser sur un clip faisant référence aux plus célèbres comédies romantiques pour habiller ce premier single ? Pendant 4 minutes, l’artiste enchaine les personnages et rejoue certaines scènes de ‘Bridget Jones’, ‘Forrest Gump’ et même ‘Love Actually’, ‘Amélie Poulain’… Pour cette vidéo réalisée par Laetitia Bertheuil, Lola a eu l’occasion de faire intervenir plusieurs de ses amis dont Gwendal Marimoutou, la vidéaste Natoo ou encore Fabien Olicard. Un véritable clip sous le signe de l’amour !

Le premier extrait d’un album à venir prochainement…

“Pourquoi on s’aime” annonçait effectivement l’arrivée d’un album… Et c’est le 9 avril prochain que Lola Dubini dévoilera Je te le dis, son premier opus entièrement auto produit. Riche de 14 pistes, ce projet regroupera également les différents duos de Lola.

Découvrez “Pourquoi on s’aime”, le nouveau clip de Lola Dubini :