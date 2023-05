Plusieurs mois après son dernier single “J’aime quand tu te déshabilles”, Lonepsi revient d’une nuit orageuse et propose “Un éclair”, à écouter sur aficia.

Les fans attendaient impatiemment son retour après la parution de son dernier single en juillet dernier ! Lonepsi revient donc sur la scène musicale en proposant “Un éclair”, une nouvelle création dévoilée le 27 avril dernier sur ses réseaux sociaux. Authentique, ce nouveau morceau du rappeur, poète, chanteur et auteur-compositeur nous berce à l’aide d’une belle mélodie et d’un texte toujours aussi émotif et saisissant. Le single s’ouvre ainsi sur un air très doux joué à la guitare où Lindolfo Gargiulo, de son vrai nom, va poser sa voix calme et suave. C’est à ce moment-là que le voyage mélodieux débute.

les miens, j’ai sorti une nouvelle musique, elle s’appelle « un éclair » et elle est disponible partout en théorie pic.twitter.com/014sUH3B1g — Lonepsi (@Lonepsi) April 27, 2023

Une ballade musicale et poétique

Après s’être inspiré de la pluie, l’artiste va cette fois-ci évoquer un éclair et la nuit pour nous conter son nouveau poème. À travers cette histoire entre deux âmes, Lonepsi va alors tisser plusieurs comparaisons entre l’effet d’un éclair qui gronde dans le ciel et les sentiments que cette personne lui provoque. Les instruments vont progressivement s’ajouter au fil de la lecture du morceau, notamment le piano qui accompagne très régulièrement l’artiste dans ses productions. Puis, quelques notes de violon sont audibles… Et là surprise ! Vers la fin du single, la batterie se joint aux autres instruments et vient rythmer le morceau en apportant l’effet d’un générique de fin de film. Le clap de fin s’annonce. Le dernier éclair est tombé, l’orage est terminé.

Ecoutez “Un éclair”, le nouveau single de Lonepsi :