Lord Esperanza : un retour sur Twitch, un nouvel album en approche

Le voici de retour, l’artiste Lord Esperanza pointe à nouveau le bout de ses notes chaque lundi soir. Bilan de carrière, échanges avec son public, ou encore l’approche d’un nouvel album, aficia te fait le récap de ce qu’il ne fallait pas manquer !

De retour après plus d’un an absence, Lord Esperanza nous fait le plaisir de nous donner à nouveau des signes de vie depuis maintenant deux semaines par l’intermédiaire de sa chaîne Twitch. L’artiste donne désormais rendez-vous à son public chaque lundi soir afin d’échanger sur ce comeback attendu, différents sujets, mais aussi et surtout de son prochain album : Phœnix

Phœnix, un album storytelling ?

C’est donc le nom d’une créature divine, symbole de renaissance et de noblesse, qui succédera à Polaroid, le premier album de Lord.

À l’heure actuelle, aucune date ni tracklist n’a été révélée. Néanmoins, si l’on se fit à ce qui a pu être déclaré en live lundi dernier, quelques indices se répandent déjà, notamment sur la nature de cet album. À ce sujet, la rédaction d’aficia fait donc le pronostic d’un projet storytelling. En effet, si le rappeur est resté très discret face aux nombreuses questions autour de ce nouvel album, il y a deux commentaires face auxquels l’enfant du siècle n’a pas su rester entièrement silencieux…

“Pour toi un album idéal, c’est un ensemble de titres complets et isolés, ou bien, au contraire, des titres liés entre eux, se répondant ?” (question du chat )

“Une très bonne question ici. Aboutir des sons uniques et à fond c’est génial pour créer, mais je pense aussi que les liens entre titres sont très intéressants artistiquement. Je ne peux pas trop vous en dire plus, mais vous aurez une réponse plus précise dans Phoenix“, (Lord Esperanza)

………………………

“J’ai adoré l’intro et l’outro de drapeau blanc ! Tu as vécu comment ces morceaux ? (question du chat )

« J’ai adoré façonner le projet et ces deux titres. Mais avec le regard que j’ai aujourd’hui sur mon travail, que vous, vous ne pouvez pas encore avoir, je trouve que je suis allé tellement plus loin dans l’importance et le symbole d’intro-outro. Je me suis rapproché de ce que voulais vraiment avec Phœnix. En même temps, c’est normal pour un artiste, chaque projet doit être meilleur, apporter quelque chose en plus. (Lord Esperanza)

Un projet narratif donc, ou à minima composé d’inter-lien. Une possibilité également renforcée par le fait que cela fait plusieurs années que l’artiste évoque son titre préféré comme n’étant “pas encore sortie”, allié à un souci “d’aller au bout de chacune de ses propositions artistiques et d’expérimenter”. Alors après un concept tour de villes, des pays, et un premier album semblable à un véritable laboratoire lyrical et mélodique, l’hypothèse d’un projet narratif ne serait en rien surprenante. En bref, Phoenix par son nom et ses quelques cendres répandues, attise déjà fortement notre curiosité.

L’album, mais pas que

Au-delà des news croustillantes sur son nouvel album, Lord Esperanza profite également de ces lives pour renouer avec son public. Tier list de clips et morceaux, anecdotes de tournages ou de concerts, échanges culturels du moment, indices glissés pour de futures collaborations (coucou Lonepsi), ou encore invités live, le rappeur renoue le contact pour le plus grand plaisir de ses fans. Ils étaient 2300 lors du dernier live, prochaine date à noter, le lundi 7 janvier.