Louise Combier chante l’insouciance sur “Ivres de joie”

Quatre années après avoir foulé la scène du télé-crochet The Voice, Louise Combier dévoile le single “Ivres de joie” en écoute sur aficia !

Grâce à son timbre vocal de velours et sa sensibilité à fleur de peau, Louise Combier avait retenu toute l’attention du grand public lors de parcours dans la célèbre émission musicale The Voice en 2019. Finalement éliminée aux portes de la demi-finale, la jeune artiste originaire du Rhône a tout gagné. Outre une signature dans la célèbre maison de management #NP (Zazie, Mylène Farmer, Marc Lavoine, Jérémy Frérot…) présidée par Pascal Nègre, la chanteuse peut compter sur le soutien indéfectible de son ex-coach Marc Lavoine.

En effet, Louise Combier sillonne actuellement les routes de France aux côtés de l’interprète de “J’ai tout oublié” afin d’assurer les premières parties de sa tournée. Parallèlement à ce coup de projecteur indéniable, la jeune femme en profite pour présenter son nouveau single intitulé “Ivres de joie”.

La légèreté amoureuse

Sur “Ivres de joie”, Louise Combier livre une interprétation frissonnante et inimitable. Elle confirme par ailleurs son appétence pour le travail d’écriture et de composition, figurant seule aux crédits de la chanson. Elle mise alors sur une production résolument moderne et poétique teintée de sonorités pop et électro qui se marient à merveille à sa conception de la chanson française.

Les mots choisis par l’artiste visent en plein cœur et se révèlent touchants pour rendre un vibrant hommage à la puissance des sentiments. C’est ainsi que Louise Combier évoque la sensation de plénitude associée à l’amour mais aussi l’insouciance de la jeunesse : “Je vois des mers / Dans tes cheveux au vent / Je vois des mondes dans ton regard enfant / C’est l’amour qui nous guidera dans le noir”.

Découvrez “Ivres de joie”, le nouveau single de Louise Combier :