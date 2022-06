Lunis lève le voile sur la “Flemme” !

Lunis est de retour avec « Flemme », un nouveau titre qui ne nous quitte plus des oreilles. On vous parle de ce titre dansant sur aficia !

Notre duo breton préféré est de retour avec “Flemme”. Dans la continuité de leur dernier titre “Grandir” qui évoquait les introvertis, Laurène et Louis semblent continuer à vouloir défendre certains états d’âmes en chanson. Avec cette nouvelle chanson dansante aux accents électro/pop, on dédramatise de sa flemme et on laisse place au lâcher-prise. 2022 sera jaune et réconfortant avec Lunis !

Et surprise, pour la réalisation de ce morceau, Lunis s’est entouré du rappeur Kikesa pour la composition et de Boulevard des Airs pour la production. Un résultat sensationnel !

Vive la flemme…

Dans le clip qui accompagne le titre “Flemme”, les deux artistes jouent des couleurs, des apparences et des décors pour un joli moment d’évasion où la flemme est devenue un sentiment que l’on devrait accepter plutôt que de refouler. “J’ai le droit d’avoir la flemme, je me rendors c’est la même”, on dit oui !

Découvrez le clip “Flemme” de Lunis :