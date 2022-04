À l’occasion de la sortie de leur nouveau titre “Grandir”, aficia s’est entretenu avec le tandem LUNIS ! C’est à voir sur aficia.

Ils sont deux, ils sont bretons et ils font de la pop qui fait danser, rire et parfois même réfléchir : il s’agit de LUNIS ! C’est le cas avec leur dernier titre “Grandir” qui évoque les introvertis. Un thème peu (voir pas du tout) encore abordé en chanson et dont le duo nous fait le plaisir d’en parler en interview.

Découvrez l’interview de LUNIS pour aficia :