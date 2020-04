Margaux Simone se réapproprie le monument “Girls Just Wanna Have Fun” de Cindy Lauper pour un moment délicieux. Écoutez son nouveau single sur aficia.

Souvenez-vous… Margaux Simone publiait il y a deux ans son joli EP baptisé Platine. Elle reviendra très bientôt avec un nouvel EP baptisé Adieu la Riviera, emprunt de nouvelles saveurs, de nouvelles influences…

Pour lancer les hostilités, Margaux Simone dévoile son adaptation de “Girls Just Wanna Have Fun” de Cyndi Lauper qui devient “Girls Just Wanna Have Fun (Les filles veulent s’amuser)”. Un sacré challenge que de réécrire les paroles en français ! Mais étonnamment, le texte qui en découle est fluide et respire une certaine liberté naissante. Le résultat est plutôt séduisant.

Margaux Simone décide d’en offrir un clip vidéo tourné sur les plages du Sud de la France. Le temps de quelques minutes, elle et ses copines retombent en enfance et s’offrent une cure d’innocence…

Découvrez le clip “Girls Just Wanna Have Fun (Les filles veulent s’amuser)” de Margaux Simone :

Une version acoustique est également disponible :