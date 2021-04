“The Beach” : Mathieu Koss dégaine son tube de l’été

Il enchaîne les singles comme il enchaîne les succès ! Pour l’été, Mathieu Koss dégaine “The Beach” et c’est à découvrir sur aficia.

Mathieu Koss l’a annoncé lui-même : “Je suis prêt à sortir beaucoup de musique en 2021”. L’année avait plutôt bien commencé avec les sorties successives des titres “Home” (feat. Ziggy Marley) et du carton “Don’t Leave Me Now” avec Lost Frequencies, récemment certifié Disque de Platine en Belgique et Disque d’Or aux Pays-Bas et totalisant plus de 50 millions de streams à travers le monde. Le Français a des chansons en réserve qu’il compte bien sortir à temps pour l’été !

“La plage est un endroit qui nous rassure”

Parmi ses nouvelles chansons il y a “The Beach”… Un titre qui, comme son nom l’indique, sent bon l’été. Pourtant, ce morceau a été écrit lors du deuxième confinement aux côtés de Zach et Thomas, deux songwriters originaires de Nashville, et de Christon, son partenaire de toujours.

Mathieu Koss nous a d’ailleurs raconté le thème de cette chanson : “C’est une romance où une personne se retrouve sur la plage, seule, et repense à aux bons moments qu’il a pu vivre avec une autre personne. Mais c’est très métaphorique car j’aime écrire des titres où tout le monde peut s’identifier. La plage peut être un endroit qui nous rassure ou bien notre maison, c’est très large. En fait, à travers cette chanson, chacun peut en faire son histoire”, nous confie-t-il en exclusivité.

Parfaitement taillé pour la saison, ce nouveau morceau contient exactement tout ce dont on a besoin. Il rajoute d’ailleurs que avec “le COVID et la situation dans laquelle on est tous dans le monde aujourd’hui, je voulais faire un titre qui nous permet de rêver à de meilleurs jours à travers nos souvenir”. À glisser de suite dans votre playlist ‘Sons de l’Été 2021’ !

Découvrez “The Beach”, le nouveau single de Mathieu Koss :