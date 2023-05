Molière l’Opéra Urbain se dévoile sur l’entêtant “Rêver j’en ai l’habitude”

Après le titre “Regardez-moi”, la troupe de Molière l’Opéra Urbain se présente collectivement sur le dansant “Rêver j’en ai l’habitude” à découvrir sur aficia !

Comme en témoigne notamment le succès incontestable du retour de Starmania joué à guichets fermés, les comédies musicales ont toujours la côte auprès du public. Il faut dire que les producteurs ne manquent pas de créativité pour éclairer et mettre en scène les vies de personnages emblématiques. Et parmi les grands noms indissociables du genre de la comédie musicale, il est impossible de passer outre Dove Attia à qui nous devons Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l’Opéra Rock, 1789, les Amants de la Bastille ou encore La légende du Roi Arthur…

Et après toutes ces productions auréolées de succès, Dove Attia est de retour pour nous plonger dans les décors spectaculaires du 17ème siècle à travers un tout nouveau spectacle rendant hommage au célèbre comédien et dramaturge Molière. La troupe de Molière l’Opéra Urbain investira ainsi le Dôme de Paris à compter du 7 novembre prochain pour près de 70 représentations exceptionnelles, avant de partir en tournée sur les routes de France, en Belgique et en Suisse en 2024. En amont, la troupe lèvera le voile sur un album. Actuellement en cours de préparation, ce disque se dévoile progressivement sur deux premiers extraits dont le nouveau single “Rêver j’en ai l’habitude”.

Des sonorités modernes et urbaines

Comme le nom du spectacle l’indique, Molière l’Opéra Urbain se veut résolument contemporain à travers des titres modernes teintés de sonorités pop et urbaines. Sur le single fédérateur “Rêver j’en ai l’habitude”, tous les chanteurs figurant au casting donnent de la voix, prônant avec conviction la prise de risque et la nécessité d’aller de l’avant malgré les embûches et les peurs. Efficace à souhait, le titre convainc également par l’harmonie et la complémentarité des timbres de voix des artistes.

Et alors que le premier rôle du spectacle devait être interprété par le rappeur Lonepsi, avant que celui-ci ne se retire du projet, c’est finalement Vike qui devrait endosser le rôle de Molière. Découvert dans The Voice en 2022, le jeune homme n’est pas le seul artiste issu du télé-crochet puisque nous retrouvons Abi Bernadoth, touchant sur le premier extrait “Regardez-moi”, Lou et Shaïna Pronzola. Les talentueux Morgan et PeTiTOM complètent cette belle affiche, apportant une touche plus urbaine, promesse d’un spectacle éclectique.

Visionnez “Rêver j’en ai l’habitude”, le nouveau clip de Molière l’Opéra Urbain :