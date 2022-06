“Wellerman” : Nathan Evans explose grâce à Tiktok et un remix…

Tout est parti de pas grand chose, et pourtant le morceau “Wellerman” de Nathan Evans est en train de connaître un succès partout dans le monde. aficia vous explique pourquoi.

Tu as peut-être swippé dessus sans même te rendre compte qu’il s’agissait déjà d’une immense star… Mais au départ, il ne s’agit que d’un simple chant de marin. En effet, originaire de Nouvelle-Zélande, le titre du chant (Sea Shanty) fait en réalité référence aux wellermen, les fameux navires ravitailleurs appartenant aux frères Weller. Dans le refrain, on peut d’ailleurs entendre : “Et apportez-nous du sucre, du thé et du rhum”. Alors effectivement, la chanson ne date pas de la veille, et pourtant.

Un beau jour, et alors qu’il se trouvait en plein confinement, l’artiste écossais Nathan Evans, alors inconnu, dévoile une reprise de “Wellerman”. Il est accompagné d’un vocodeur et de son poing pour faire guise de batterie. Il n’y a pas fallu attendre longtemps. La vidéo est devenue très virale sur le réseau social TikTok dès sa parution (décembre 2020) et cumule aujourd’hui 130 millions de vues sur YouTube.

Découvrez la version originale de Nathan Evans :

Et ce n’est pas fini, aujourd’hui encore, la vidéo continue de connaître une ascension phénoménale, un an et demi après, avec son milliard de vues écoulées, ses 11 millions de likes et ses partages à profusion. L’artiste a même attiré l’œil du label Polydor qui lui a signé un contrat pour trois albums à la clé.

À l’heure où l’on vous en parle, le titre cartonne jusqu’aux Philippines et au Canada. Un remix signé 220 KID x Billen Ted, beaucoup moins folk que l’original, mais pas moins efficace, débarque dans toute l’Europe ! Comme quoi, Tik Tok ne finira jamais de nous surprendre…

Découvrez le remix de “Wellerman” :