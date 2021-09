Plus que quelques jours avant de découvrir l’EP Elisa de Neumodel. D’ici là, on découvre sagement l’histoire féérique de “Dysphoriland” sur aficia.

C’est un véritable conte que nous propose Elias et Julien, composant le groupe Neumodel. Après avoir présenté les singles “Once Upon a Time” servant d’introduction, puis “Princess Trans” où l’on est vraiment entré dans l’histoire, le duo propose un nouvel extrait de son futur projet.

C’est finalement le 1er octobre que sortira cet EP baptisé Elisa. À l’intérieur, un univers enivrant entre chill, house et pop, à la croisée des chemins entre Broken Back et Worakls.

C’est encore ce que nous propose d’écouter Neumodel avec “Dysphoriland”, le troisième single. Ce nom, loin d’être choisi au hasard, est le nom donné à cette contré bien cruelle où la réalité est déformée. C’est en quelque sorte la prison d’Elias et Julien.

Découvrez “Dysphoriland”, le nouveau single de Neumodel :