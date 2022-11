Niki Black se dévoile à travers l’onirique “My Little Dreamer”

Avant de lever le voile sur un EP actuellement en préparation, Niki Black révèle tout son potentiel avec “My Little Dreamer”, en écoute sur aficia.

En étant incontestablement l’une des signatures vocales les plus impressionnantes de ces dernières années, Niki Black avait fait sensation sur le plateau de la dixième saison du télécrochet ‘The Voice’, en 2021. Aux côtés de sa coach Amel Bent, elle était ainsi parvenue à se hisser jusqu’en en demi-finale de la compétition, régulièrement comparée à Lady Gaga pour la puissance et l’émotion de son timbre mais aussi pour la justesse de ses interprétations.

Après cette parenthèse télévisuelle lui permettant de toucher un large public, l’artiste enregistre actuellement un premier EP intimiste et organique qui saura, à coup sûr, mettre en valeur cette voix exigeante. En préambule à la parution de ce projet attendu dans les prochains mois, elle lève le voile sur “My Little Dreamer”, un premier extrait pop vibrant.

Niki Black ouvre les portes de son royaume

Avec “My Little Dreamer”, Niki Black ne cède pas aux tentations des titres génériques et entêtants à souhait calibrés pour les réseaux sociaux. Elle offre au contraire l’aperçu d’un univers musical extrêmement raffiné et singulier. Sans fioritures, cette production léchée se révèle envoûtante grâce à l’harmonie trouvée entre le piano et la harpe qui enrobent délicatement les modulations vocales de la musicienne.

Tout en délicatesse et en poésie, l’artiste conte l’amour et l’estime de soi. L’atmosphère de la chanson nous plonge donc dans cette quête introspective et personnelle non exempte de difficultés. Afin d’illustrer ses dires, Niki Black a également dévoilé un clip dans lequel elle interprète sa chanson en s’accompagnant au piano. Dans l’intimité du studio, elle chante ainsi avec conviction, sous le regard complice d’une harpiste au grand talent.

Visionnez “My Little Dreamer”, le nouveau clip de Niki Black :