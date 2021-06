OGEE : artiste sensible avec “J’ai encore rêvé de toi”

Ogee est l’un des phénomènes pop qui marque sa génération ! Après le succès de son titre “La Favorite”, elle dévoile désormais “J’ai encore rêvé de toi”. C’est à écouter sur aficia.

Avec une visibilité qui donne le vertige sur les réseaux sociaux, Ogee a de quoi briller… Un ADN fort, comme elle a eu l’occasion de le prouver avec les titres “On My Way” et “Trickshot”.

Un répertoire anglophone pour s’ouvrir à nous, mais c’est pourtant bien dans la langue de Molière qu’Ogee continue de nous séduire. Déjà avec “La Favorite” publié en février dernier… Un changement de langue, mais toujours la même fragilité et puissance qui laisse entrevoir de belles promesses pour cette jeune artiste de 18 ans.

C’est une fois de plus en français que Ogee tente de nous séduire avec la publication de “J’ai encore rêvé de toi”, une ultime mise en bouche avant la parution de son premier EP le 8 juillet prochain.

Dans les rêves d’Ogee…

Sur une production planante, Ogee dessine dans “J’ai encore rêvé de toi” ses pensées et ce sans artifice. Rien ne semble faire peur à la jeune artiste, ni même le fait de se dévoiler en chanson. Elle propose ici une version sensible de sa personne qui ne sera pas pour déplaire aux admirateurs de chansons d’amour. La plume d’une âme abîmée se fait ressentir et se pose avec douceur mais discernement sur les quelques notes de piano.

“J’ai encore rêvé de toi”, un titre qui fait fait appel à la rêverie, à la nostalgie, et qui prouve plus que jamais qu’Ogee joue la carte de la sincérité à travers sa musique. Une artiste à suivre, assurément !

Découvrez “J’ai encore rêvé de toi” d’Ogee :