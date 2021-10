‘The Voice All Stars’ : Anne Sila, Louis Delort, Gjon’s Tears… et après l’émission ?

‘The Voice All Stars’ est sur le point de s’achever… mais le chemin ne fait que commencer pour la plupart des artistes qui en profitent pour dévoiler leurs projets respectifs. Petit tour d’horizon avec aficia…

Peu importe l’issue de ‘The Voice All Stars’, il y a, et il y a aura une suite pour chacun d’entre eux. Alors même s’ils ne seront pas les plus gros vendeurs de disques en France comme l’ont été certains talents comme Kendji, Louane ou encore Maëlle, beaucoup ont du talent et méritent que nous suivions leur route, même après l’aventure ‘The Voice’.

Après avoir fait un premier petit tour d’horizon avec Al.Hy, Terence James ou encore Antoine qui ont tous sorti un nouveau single, voici la suite. Et commençons tout de suite avec Olympe…

Olympe

Il méritait sans doute d’aller bien plus loin dans l’aventure de ‘The Voice All Stars’, mais le public a choisi de garder Dominique Magloire. Qu’importe, Olympe, talent merveilleux de la deuxième saison de l’émission a su de nouveau charmer les coachs et les téléspectateurs avec “You Say” de Lauren Daigle.

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que cette reprise figure déjà sur le nouvel EP de l’artiste, baptisé TAXÍDI dont il nous a parlé il y a quelques semaines en interview. Dessus, on y retrouve également “Fort” et “J’roule plus vite que toi”, son tout nouveau single.

Demi Mondaine

Voici une auteure, compositrice et interprète qui ne manque pas de punch. Révélée dans la saison 7 de ‘The Voice’, l’artiste a montré qu’elle prônait la pop, le rock et l’underground.

Sur la saison anniversaire, Demi Mondaine a réinterprété à sa sauce le titre “Bang Bang” de Nina Simone. C’est tout un art. Actuellement encore en compétition, la chanteuse dévoile en parallèle le titre “La source” qu’elle a écrit et composé avec soin. Et c’est plutôt réussi…

Anne Sila

Grande favorite de ‘The Voice All Stars’, Anne Sila ne perd pas non plus du temps et dévoile un (nouveau) duo avec Matt Simons, un artiste qu’elle connaît bien puisqu’ensemble, ils ont déjà sorti le single “How Do I Know” (2016).

5 ans plus tard, les deux artistes remettent ça avec “Même si ça fait mal”, nouvel et deuxième extrait de son album À nos coeurs qui sortira le 29 octobre, soit quelques jours après la finale de ‘The Voice All Stars’. Ça ne chaume pas du côté d’Anne Sila…

Ogee

Un demi million d’abonnés la suit sur les réseaux sociaux. Influenceuse et chanteuse également, Ogee s’est de nouveau faite remarquer dans ‘The Voice All Stars’. Mais elle n’a pas attendue la diffusion de ses prestations pour dévoiler ses projets.

L’année 2021 fut prolifique pour la jeune artiste avec les singles “La favorite” ou “J’ai encore rêvé de toi”. Dernièrement, le single “Toxique”, ultime mise en bouche qui accompagne l’EP Prisme. Une artiste pop qui marque toute une génération !

Gjon’s Tears

Comment ne pas évoquer le nom de Gjon’s Tears. Grand favori également de cette saison anniversaire de ‘The Voice’. Et pour cause, sa participation au dernier Concours Eurovision de la Chanson en représentant la Suisse l’a rendu populaire dans l’Hexagone et indéniablement attachant (son interview ici).

Mais à côté de ‘The Voice’, l’artiste prépare un album, déjà promu par un single “Tout l’univers”, récemment remixé par Tiery F pour tenter de convaincre les programmateurs radios. On attend impatiemment la suite…

Mais aussi…

Impossible d’oublier également Louis Delort qui s’est lancée avec sa bien aimée dans l’aventure d’un duo ANIMA (leur interview ici). Déjà trois singles en un an dont le dernier, “The Way”.

Si certains ne font que démarrer une carrière, d’autres la confirment. Anthony Touma est devenu un artiste très apprécié au Liban. Il dévoilait récemment le clip de “Show Me How You Dabke”, vu un million de fois.

Si l’on attend également de nouvelles chansons de la part d’Amalya, anciennement signé sur le label de Gims, Xam Hurricane et ses amis forment quant à eux le trio Néo, lancé par Pascal Obispo. Un premier single vient tout juste d’être dévoilé, ça s’appelle “Comme s’il n’était rien”.