Clip “James” : Oscar and the Wolf en pleine quête intérieure…

L’artiste belge est de retour ! Oscar and the Wolf présente le clip de “James”, premier extrait d’un troisième album à venir…

Difficile de ne pas se souvenir de l’excellent “Breathing” paru il y a bientôt quatre ans déjà, extrait de l’album Infinity. Et bien bonne nouvelle, Oscar and the Wolf est de retour avec “James” annonçant par la même occasion la sortie future d’un troisième album. Celui-ci est forcément très attendu, surtout en Belgique flamande où il est une véritable star.

Oscar and the Wolf décrit ce nouveau titre comme étant le “travail le plus personnel jusqu’à présent”. Pas étonnant lors de l’écoute de ce titre et à la découverte de l’univers à la fois cinématographique et spirituel du clip. On a comme des envies de voyages…

Découvrez le clip “James” d’Oscar and the Wolf :