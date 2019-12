Clip “So Cold” : Parrad nous captive en compagnie de Nerlov et Degree

Parrad entre dans notre radar musical avec le clip de “So Cold” qui accompagne son premier EP. C’est à découvrir sur aficia.

Vous ne le saviez pas encore ? aficia aime la découverte, aime se faire prendre les tripes par des talents qui méritent bien plus de lumière. C’est le cas de Parrad qui vient nous capturer en plein vol avec son premier EP.

Parrad vous l’avez peut-être déjà entendu avec “That Thing”. C’était en 2016 que ce titre était mis en synchro pour une grande enseigne d’ameublement. Et derrière ce nom il y a Atom, l’un des piliers de C2C multi-récompensé aux Victoire de la Musique, et Gwen Delabar.

Parrad : captivant, hypnotique et puissant…

Cette semaine, Parrad débarque donc avec son premier EP qui offre que du bon. Musicalement, évidemment, mais aussi par les collaborations présentes sur le format. En effet, on retrouve, sur les trois pistes présentes, le duo AllttA (qui n’est autre que la combinaison de 20syl (C2C, Hocus Pocus) et du rappeur californien Mr. J. Medeiros), Nerlov mais également la pépite Degree que nous avons découvert avec “Memories” et que nous aurons très prochainement l’occasion de retrouver en interview sur nos pages.

Bref, vous l’aurez compris, on adhère complètement au projet de Parrad. Pour vous en convaincre, il suffit de vous faire porter par la beauté musicale et visuelle qui s’offre à vous avec “So Cold”. Ce morceau onirique s’offre une délicieuse mise en images depuis Tokyo, premier volet d’un triptyque que nous prendrons plaisir à vous faire découvrir avant la venu, au printemps 2020, du premier album de Parrad.

Découvrez “So Cold” de Parrad avec Nerlov et Degree :