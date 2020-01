Rewind 2019 avec Tim Dup, Broken Back, Angèle…

Chaque année la rédaction d’aficia propose ses coups de coeur. Voici le meilleur de notre année en une playlist !

C’est l’exercice de notre fin d’année à la rédaction : offrir aux lecteurs le meilleur de notre année, en musique. Un échantillon des titres que nous avons eu l’occasion d’écouter en boucle, un peu, beaucoup, passionnément, voir à la folie.

Aussi, après vous avoir distillé au jour le jour les playlist des contributeurs d’aficia, voici l’intégralité des titres réunis en une seule playlist (disponible ici mais également sur Deezer, Spotify, YouTube, Napster, Qobuz…).

Ainsi, Valentin mise sur des artistes comme Broken Back, Martin Garrix et James Arthur tandis que l’on se frotte à la musique urbaine avec Rémi qui offre à l’écoute Nekfeu, Lomepal et Polo G. Marie laisse place à Angèle, James Blake ou encore Clara Luciani, Thibaut mise sur The Avener, Coldplay et Melanie Martinez alors que Yoann nous propose Yseult, Enchantée Julia et Dadju. C’est Christophe qui ferme le bal avec des artistes comme Tim Dup, Degree et Suzane.

Pas besoin de faire de long discours. Vous avez la possibilité de retrouver la playlist de chaque contributeur sur notre site. Cette playlist est juste le reflet de notre passion et de notre envie quotidienne de la partager avec vous. Elle est également le reflet du pluralisme qui existe chez aficia, de cette soif de découverte et d’éclectisme.