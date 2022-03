Petit K nous rafraichit avec son nouveau single “En Avalanche”

L’artiste vosgien Petit K amorce l’arrivée des beaux jours avec une nouvelle proposition nommée “En Avalanche”, un titre lumineux et positif. Le titre est à découvrir sur aficia.

Voila quelques années que Petit K évolue dans le monde de la musique et trace doucement mais surement son sillage. Cette aventure a plus ou moins débuté en 2016 quand Kévin Pierrel (de son vrai nom) tente de participer à la ‘Nouvelle Star’. Il ira jusqu’à l’épreuve acoustique et n’intégrera pas le dernier carré. Toujours jovial et positif, cette expérience lui aura donné un bagage et une assurance pour continuer sa route.

Armé de sa guitare, de ses mots et de sa poésie, il sort son premier titre “Juste Pour Que Ca Dure” en 2019. Il séduit petit à petit les médias et radios locaux de par sa bonne humeur et la qualité de sa plume. N’abandonnant pas sur sa lancée, il ralentit le tempo sur “Les Mots Justes”, un titre poignant et d’un exactitude rare, en 2021. Et bingo, les radios nationales fondent et programment le titre qui bénéficiera de fortes rotations radios, notamment sur Virgin. Certaines radios vont même ressortir “Juste Pour Que Ca Dure” ensuite.

Allier ses deux passions

Fort et riche de ses petits succès, Petit K est fin prêt à passer à la vitesse supérieure. Il propose le titre “En Avalanche”, une petite pépite de dynamisme et de bonne humeur. Toujours présente dans ses sons, la guitare s’efface un peu au profit d’une production un peu plus électro. Petit K est sur le fil du rasoir entre chant et rap, étant aussi à l’aise sur l’un que l’autre. Les mots s’entrechoquent comme à leur habitude dans une douce poésie réaliste et pleine de messages. L’artiste y appelle notamment au lâcher prise, à l’aération du corps et de l’esprit, à débrancher tout simplement quand la pression se fait trop grande. Et pour cela, rien de tel qu’une sortie dans la nature.

Petit K a une autre passion dans la vie, la montagne et les sports de glisse. Il est d’ailleurs moniteur en plus de son parcours musical. C’est donc tout naturellement que le clip tourne autour d’une guitare et de skis. Toujours hypra souriant et jovial, la vidéo est une vraie bouffée d’air frais, à inspirer à chaque coup de mou. Les scènes de bureau sont coupés de ride à ski et illustrent parfaitement le propos. Ce nouveau clip est annonciateur d’un premier album qui, d’après sa page Facebook, est terminé et n’attend qu’à être sorti.

Découvrez “En Avalanche” de Petit K :