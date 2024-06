Alien, Helena, Carbonne, Rori, Cobalt : 5 tubes français pour l’été

aficia vous propose 5 titres parfaits pour accompagner votre été. Au programme : Alien, Helena, Carbonne, Rori et Cobalt.

Ces 5 artistes ont tous un point commun : ce sont des coups de cœur aficia. Nous les soutenons dès leurs débuts et ils proposent des titres très adaptés à cet été qui se fait attendre (si vous habitez le nord de la France) mais qui semble enfin montrer le bout de son nez. Alors, mettez à jour votre playlist des vacances.

Alien – Demain

Issu du groupe VSO, Alien vient de sortir son premier album solo nommé L’orage. Nous l’avons interviewé à cette occasion. Après de multiples et longs teasing sur les réseaux sociaux, l’artiste vient enfin de publier le clip de son nouveau single (et meilleur titre du projet), “Demain”. C’est un titre positif, très solaire et optimiste. Il invite au lâcher prise et à l’écoute de soi. La vidéo est festive, donne le smile et capte des images de road trip entre amis. C’est le cocktail parfait pour accompagner les vacances.

Découvrez “Demain” de Alien :

Helena – Summer Body

Après le peut-être trop simple et facile “Aimée Pour De Vrai”, Helena propose le splendide “Summer Body”. Sa voix est incroyablement maîtrisée et donne des frissons posé sur son piano. Ce piano pourrait presque être retiré, tellement la présence vocale de l’artiste est saisissante. Pour le texte, il est de saison aussi. Helena invite ses auditrices à abandonner le fantasme du summer body parfait. C’est donc un hymne délicat à l’acceptation de soi et des autres. A l’écoute, on sent aussi qu’Helena est touché et qu’elle a sans douté vécu des moqueries liées à son corps. C’est fragile, tout en douceur et extrêmement frais.

Ecoutez “Summer Body” de Helena :

Carbonne – Tout Va Changer

Le hit de l’été est déjà décerné à Carbonne avec son morceau “Imagine”. Le titre est toujours encore #1 des écoutes Spotify depuis sa sortie le 3 mai. Mais nous vous proposons une alternative avec un morceau sorti plus tôt dans l’année et tout aussi efficace. Il s’agit de “Tout Va Changer”, un morceau compulsif et positif sur l’ascension qu’on peut avoir dans la vie et qui se laisse parfois désirée. En gros, Carbonne nous pousse à croire en nous et en nos projets, malgré les déconvenues. Les sonorités hispaniques, les guitares et ses percussions façon castagnettes nous envoient directement en Espagne. La production est absolument dingue, ensoleillée et riche.

Découvrez “Tout Va Changer” de Carbonne :

Rori – Loser

Retenez bien le nom de Rori. L’artiste belge a déjà proposé plusieurs titres très originaux, dont l’ambitieux “Docteur”. Elle propose des titres très sociaux dans un esprit rock décoiffant. Elle revient cette année avec l’électrique “Loser”, un titre parfait pour dire adieu aux heures de cours (pour ceux qui sont encore dans le milieu scolaire). C’est un hymne aux losers, martyrisés par leurs pairs ou influencés pour correspondre à la norme. Il en ressort un titre énervé, engagé et fédérateur. En quelques mots : on s’en fout de ce que les autres pensent. C’est à chanter à tue-tête pour se donner de la force en cas de coup de mou ou de pression sociale trop imposante.

Découvrez “Loser” de Rori :

Cobalt – Trop Tôt

Finissons avec un peu de douceur avec un artiste dont nous vous avons déjà parlé : Cobalt. Le chanteur est passé par Incroyable Talent et propose actuellement un morceau dont les rotations radios s’intensifient de semaine en semaine. Il s’agit du tout mignon “Trop Tôt”. Cette chanson est née suite à une rupture amoureuse et sonne comme une autorisation à l’autre de voguer vers de nouveaux horizons. C’est tellement romantique, délicat et touchant. Cobalt n’en garde que le meilleur et accepte son sort. C’est vocalement envoutant et vivant. Le clip retrace cette histoire sur fond de plage, de ballades et de moments cocooning. Bref, le cocktail parfait pour une écoute au bord d’un feu de camp ou au clair de lune.

Ecoutez “Trop Tôt” de Cobalt :

Mais aussi

Nous vous invitons à plonger dans le superbe “La Couleur De La Mer” de Petit K. Le morceau est dédié à sa maman à travers un voyage direction … la mer. Jeck nous raconte également la résurrection qu’il a connu suite à sa rupture d’avec une ex-compagne sur “Sans Toi”. La vidéo est également très marine et optimiste. Manon Lisa nous invite à éviter une “Insolation” avec un titre lo-fi, parlé, presque chuchoté et très poétique. Pensé comme un roman, le titre laisse échapper des bruits de vagues dépaysants.