Boris Way, Taylor Swift, Farruko… : les 10 titres parfaits pour cet été

aficia vous propose un petit condensé de 10 titres qui rythmeront votre été si vous y piochez dedans. Nous brassons tous les styles et les tendances du moment.

De l’électro à la pop, en passant par de sublimes ballades, nous vous proposons de créer votre playlist pour la plage cet été. Ou tout simplement pour passer des vacances chill auprès de vos proches (eh oui, tout le monde n’a pas forcément les moyens de partir mais rien n’empêche de profiter).

De l’électro à foison

Vous l’avez bien compris, le sample et la reprise de monuments des années 80/90 envahit les ondes radios. Mais nous sommes un peu lassés de cette tendance et nous vous proposons d’élargir vos horizons avec des titres originaux.

Trinix – Emorio

Trinix s’est fait une spécialité dans le sample de titres très anciens et de musique du monde. Ils doivent leur originalité à piocher dans des morceaux inconnus du grand public mais pourtant forts et atypiques. Ils reprennent “Emorio” de l’artiste brésilienne Fafa de Belem, un titre datant des années 70. Trinix le transforme en hymne house ravageur plein de nuances et de changements de rythme comme ils savent si bien le faire. Ils y ajoutent un aspect chorale qui donne à ce morceau une facilité déconcertante à être entonner à pleine voix au club-house de l’hotêl All Inclusive.

Boris Way – Lose My Mind

Boris Way a une aura qui se développe de plus en plus. Il s’est fait un nom en reprenant “Running Up That Hill” de Kate Bush en pleine vibe Stranger Things (un pari évident). Depuis, il propose des titres originaux (sous entendu non repris) hyper addictifs. Le dernier en date est “Lose My Mind”, un banger intégrant la désormais imparable ligne de synthé du DJ français. Terriblement entêtant et dynamique, le titre se fait tout doucement une place en radio.

Marshmello & Farruko – Esta Vida

Ici, mixons électro et musique latine, aka deux grands classiques de l’été. Le DJ américain Marshmello a décidé de faire appel au portoricain Farruko pour tenter de remettre un pied dans le succès. La tendance semble s’inverser avec “Esta Vida”, un morceau incroyablement addictif mais qui possède un petit défaut. Tous les titres de Farruko sont très ressemblants depuis l’immense succès de “Pepas”. Qu’importe, la recette fonctionne et vous motivera pour une partie de beach volley.

Un peu de chanson française

Du côté de la langue de Molière, nous vous proposons deux titres très contradictoires : d’un côté l’amour, de l’autre côté la rupture.

Christophe Maé & Amadou+Mariam – L’amour

Dans son dernier album C’est drôle la vie, Christophe Maé s’est dirigé vers des influences africaines et notamment capverdienne. Il en ressort de fabuleux titres faisant la part belle à la musique du monde. Son nouveau single “L’amour” est un hymne à ce sentiment habité par tout être humain. Et qui de mieux qu’Amadou & Mariam pour ensoleiller ce morceau. La vidéo met en scène des enfants africains dansant et jouant de la air musique sur des instruments en bois. Le tout est savoureux et dépaysant.

Stéphane & Petit K – Mieux Comme Ca

A l’inverse, il est question de rupture sur “Mieux Comme Ca?”. Pour son 1er album Madame, la chanteuse Stéphane a fait appel au soleil de la voix de Petit K. En est ressorti un titre tout doux, malgré la thématique. En effet, les deux artistes se demandent s’ils doivent continuer leur relation, dans un titre entre parlé et chanté. On suit la fin de cette relation, guidé par une guitare savoureuse. La construction du morceau est atypique et apporte beaucoup de fraicheur, qui sera sans doute essentielle cet été.

La pop à son apogée

Trois grands noms de la pop internationale seront assurément dans nos playlist estivales. Et pas de jalouses, nous avons choisi une américaine, une australienne et une britannique.

Kylie Minogue – Padam Padam

Qui aurait cru qu’à 55 ans, Kylie Minogue allait à nouveau connaître un succès mondial? Avec son banger pop “Padam Padam”, l’artiste australienne a buzzé sur TikTok. Mieux encore, son titre a été entonné dans toutes les prides du monde entier. En effet, la communauté LGBTQIA+ est très fidèle à l’artiste. Le mot Padam est même entré dans l’argot LGBT. Festif et déjà iconique, le titre est parfait pour passer une soirée en boîte de nuit ou pour se défouler à la salle afin d’acquérir tardivement un summer body.

Taylor Swift – Cruel Summer

Ici, le titre ne date pas de cette année mais de 2019. Taylor Swift ne cesse d’affoler les compteurs et TikTok a jeté son dévolu sur le « swifties favorite », à savoir le titre favori des fans de la chanteuse américaine. “Cruel Summer” est actuellement #2 des écoutes mondiales sur Spotify. Il faut dire que le morceau est romantique et léger, entièrement en phase avec la saison. Il pourrait être la bande son de votre romance estivale. Difficile à croire qu’il n’a pas été exploité à sa sortie.

Anne-Marie & Shania Twain – Unhealthy

Ambiance western et cow-boy pour le dernier titre de la britannique Anne-Marie. Elle s’entoure de Shania Twain pour “Unhealthy”, un titre country-pop rudement entêtant. Le refrain est imparable, la ligne de guitare est addictive, le clip met la femme au pouvoir. Il s’agit d’un cocktail rafraichissant à siroter sans modération aucune.

De la douceur pour terminer

L’été, c’est aussi se reposer sur son transat et se laisser porter par de douces voix et de douces mélodies. Nous vous proposons deux registres totalement différents.

Gabriella – 5AM

La chanteuse québécoise à la voix d’ange s’est fait connaître il y a quelques années à The Voice France en reprenant au violon “The Scientist” (2016, 86 millions de vues) de Coldplay. Gabriella a depuis fait son petit bonhomme de chemin et propose le savoureux “5AM”. On retrouve sa voix atypique, entre Alanis Morissette et Avril Lavigne, mais aussi son violon qui titille les oreilles. Il est ressort un morceau tout doux, tout frais, tel un esquimau sorti du congélateur. La guitare l’habille à merveille et le morceau s’accélère sur un final explosif. C’est notre gros coup de cœur pour cet été.

Luke Combs – Fast Car

Terminons cette sélection sur une reprise de “Fast Car” de Tracy Chapman par Luke Combs. Le chanteur country américain réinterprète ce morceau mythique de sa voix rauque et grave. Cette voix résonne au plus profond de nos entrailles. Il est idéal pour terminer la soirée au coin du feu de camp. Grâce au streaming, la country s’exporte de plus en plus et mérite plus d’attention.