Alors qu’il vient de publier son nouveau clip “En avalanche”, nous avons rencontré Petit K au RTS Live en février dernier pour une interview en mode ‘Flash’.

Il tourne à la radio avec “Juste pour que ça dure” mais aussi avec “Les mots justes”… Petit K, c’est ce montagnard de seulement 28 ans, moniteur de ski l’hiver, chanteur le reste du temps. Il mélange les styles (pop, folk) et s’inspire des paysages qu’il traverse et des gens qu’il rencontre pour écrire des chansons. Signé chez Columbia, l’artiste vient de dévoiler un clip bien de saison avec “En avalanche”, dont il nous parle au cours d’une interview flash en 5 questions !

Petit K, l’interview Flash :

1 Tout d’abord, explique-moi, comment se fait-il que ton single “Juste pour que ça dure” tourne toujours en radios, 3 ans après sa sortie ?

Aucune idée, c’est la magie. Il est sorti en 2019 et d’un coup je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Cet été, Virgin Radio a commencé à jouer “Les mots justes”, et ensuite ils ont switché sur “Juste pour que ça dure ». En ce moment, il y a plein d’autres radios qui se sont mis à le diffuser aussi. Et là bim, nouvelle vie du titre. C’était magnifique, c’est un deuxième souffle et je prends toujours un énorme kiff à le jouer sur scène. Généralement j’aime trop le jouer car il est entraînant, fédérateur et derrière on peut faire chanter le public, le chauffer un peu…

2 Comment définis-tu ton style musical ?

C’est de la chanson à texte. J’aime beaucoup les textes, j’ai grandi en écoutant des chansons à texte alors j’attache beaucoup d’importance à ça. Mais bon, je pioche aussi beaucoup de folk que ce soit australienne, britannique surtout pour les mélodies. J’aime beaucoup et j’essaie d’en faire un petit mélange. Même le rap m’inspire beaucoup parce qu’ils ont une façon de jouer avec les mots qui est oufissime. Je mélange, j’écoute, je secoue et ça fait des chansons !

3 Qu’est-ce qui a influencé la sortie de ce nouveau single “En avalanche”, calibré pour l’hiver ?

Je suis moniteur de ski, c’est ma première inspiration. L’hiver, c’est quelque chose de super important pour moi. Je passe 6 mois sur les skis/snowboard et je voulais un titre où l’on retrouve cet esprit-là. Mais je ne voulais pas l’attaquer de front parce que je trouve que ça aurait fait trop kitch de parler que de ski ou de snowboard, ça rentre tout de suite dans une case. Je voulais le faire de manière un peu plus subtile avec cette idée de pensée en avalanche qui se déclenche pour imaginer un peu le ‘burn out’, ce côté de déprime où toutes les idées s’enchaînent et nous asphyxient. C’était un peu l’idée, tout comme faire un clip hivernal.

4 Peux-tu nous parler de tes projets pour l’année 2022 ?

Le clip est déjà un gros projet. Ça nous a pris 8 mois, entre l’enregistrement du titre et le tournage du clip et puis en avril, premier album. Ça y est, le petit bébé. C’est cool, un premier album, c’est un énorme saut dans le vide. Il y a tout à prouver mais en même temps, c’est hyper excitant quelque part de se dire qu’en 12 chansons, on va essayer de résumer ce qu’est l’univers que j’ai construit. Je vais accoucher un peu d’un bébé donc c’est cool !

5 Comment fais-tu pour allier la sortie d’un premier album et continuer ta double activité, à savoir moniteur de ski ?

Bonne question ! J’ai trop besoin de la montagne et de l’océan pour ma stabilité, ce serait impossible pour moi d’emménager en ville. Pour le moment, je garde mon taff. C’est ce qui me permet de gagner ma vie et parce que ça me fait du bien. Mais après oui, ça commence à s’accélérer un peu. Il y a des dates qui arrivent, des promos… À chaque fois, je prends des congés sans solde et je fais des allers-retours, je reviens au taff etc… C’est hyper fatiguant donc on va voir. L’avenir nous le dira.

Découvrez “En avalanche”, le nouveau single de Petit K :