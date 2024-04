Petit K nous invite à gravir “Le Sommet” et à “Naviguer A Vue”

Petit K continue son petit bonhomme de chemin. Il nous propose deux titres très positifs nommés, “Le Sommet” et “Naviguer A Vue”. C’est à découvrir sur aficia.

Petit K a la musique dans la peau et la guitare greffée au bout des doigts, mais pas que. D’origine vosgienne, il vogue entre les Alpes françaises l’hiver pour le ski (il est moniteur pour les enfants) et la côte landaise l’été pour le surf. Mais il ne laisse pas de côté sa passion pour le chant et la composition. Entre 2 leçons et rides, il se pose en studio pour gratter le papier et les cordes.

Sa carrière musicale a véritablement démarré suite à son passage à ‘La Nouvelle Star’ en 2016. Fort de cette expérience, il va nouer quelques liens avec le milieu de la musique. Son 1er single “Juste Pour Que Ça Dure” (2019) met 2 ans à s’imposer et à devenir un petit tube radio. S’en suit le magnifique et poétique “Les Mots Justes”, là aussi un joli succès. L’accueil positif permet la sortie d’un album nommé Une Vie À La Belle Etoile en 2022. Depuis, Kévin Pierrel a sorti quelques autres ritournelles et à collaborer avec Stéphane pour “Mieux Comme Ça”. Il écrit et compose également pour d’autres artistes. Esmée nous avait confié en interview travailler avec l’artiste vosgien.

Naviguer A Vue

La saison hivernale touche à sa fin, le printemps arrive et c’est le timing idéal qu’a choisi Petit K pour apporter beaucoup de soleil et de bonne humeur dans nos têtes. L’artiste à la bonhomie et au sourire contagieux a proposé fin janvier le dépaysant “Naviguer A Vue”. Sa plume manie les mots comme par magie et ses mélodies nous transportent.

Pour écrire ce morceau, la démarche est simple. Il s’est tout simplement plongé dans ses statistiques Spotify et a constaté que ce sont essentiellement de jeunes femmes parisiennes/citadines qui écoutent ses morceaux. L’artiste s’imagine leur quotidien, se demande si elles s’y sentent bien et de quoi elles rêvent. Il en ressort un hymne au voyage, à l’improvisation, au lâcher prise et à l’évasion.

Écoutez “Naviguer A Vue” de Petit K :

Le Sommet

Suite à ce titre, Petit K double la mise depuis 3 semaines avec “Le Sommet”. Sur ce titre, l’artiste nous pousse à la réflexion et au dépassement. Il nous incite à sortir du brouillard pour nous élever en haut de la montagne. Les « ohohohoh » du refrain donne un air contemplatif et salvateur, comme une voix qui nous appelle d’en haut. Plus lent que le titre précédent, celui-ci nous plonge dans nos retranchements pour enfin sortir la tête hors de l’eau et mener à bien nos objectifs.

Ce morceau a été libérateur pour Petit K, qui l’a composé très rapidement et terminé aux Étoiles du Sport de Tignes (station où il logeait pour l’hiver). Le titre du morceau reflète très bien l’univers dans lequel l’artiste évoluait au moment M. Comme beaucoup de monde, il visualise la finalité sans penser à tout le chemin à parcourir pour y arriver. Il en ressort des difficultés personnelles et le sentiment de ne pas y arriver. Ses sessions de ski le font réfléchir, s’évader et faire abstraction des aléas de la vie pour se concentrer sur le but final. C’est donc tout le propos du titre.

Découvrez “Le Sommet” de Petit K :

Ces deux clips ont un point commun. Ils montrent de splendides paysages qui appuient notre besoin de voyage et d’évasion. Le sourire et la bonne humeur de Petit K assoient encore plus ce sentiment. Ces morceaux présagent l’arrivée, nous l’espérons, d’un futur album.

Cet article a été réalisé grâce aux Stories explicatives de l’artiste sur Instagram car, qui de mieux que l’artiste lui-même pour parler de ses compositions poétiques. D’ailleurs, je vous invite à suivre ses aventures sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas déçu.