Ondes positives droit devant. Petit Voyou a dévoilé les images de “Demain j’arrête”, issu d’un long projet étalé sur un an. Le clip est à découvrir avec aficia.

C’est en mars que Petit Voyou lançait un joli projet original intitulé « 1 vinyle par mois pendant un an », mettant en lumière un nouveau single chaque mois sous forme de 45 tours. Et on peut dire que l’idée était bonne, tous les exemplaires ont trouvé preneur.

Nous sommes désormais au mois de novembre et c’est donc le neuvième opus qui vient de tomber. Pour le coup, l’artiste originaire de Toulouse nous balance de bonnes ondes positives avec “Demain j’arrête”, clipé pour l’occasion. Sur une production entraînante, l’auteur de “La fin de l’histoire” nous parle de ses intentions de devenir quelqu’un de meilleur, en stoppant certains fléaux bien connus de notre société. C’est léger, tout en apportant une réelle motivation.

Découvrez “Demain j’arrête”, le clip de Petit Voyou :