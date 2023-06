Philippine de retour avec l’explosif “Hypocrite” 

Elle est de retour en pleine forme : Philippine dévoile son nouveau premier single “Hypocrite” après deux années d’absence. C’est à découvrir sur aficia.

Entre Philippine et aficia c’est une histoire d’amour et de passion qui dure depuis ses débuts. Son talent rythme nos saisons, nos années et chaque événement sur lesquelles nous avons l’occasion de la voir. “Parlons de nous”, “C’est beau c’est toi”; “N’importe quoi”… des singles qui ont fait le succès de l’artiste et qui nous avaient déjà convaicus.

Avec ce grain de voix particulier et ces productions addictives, il est impossible d’être passé à côté du phénomène. Entre les NRJ MUSIC TOUR et sa participation aux NRJ MUSIC AWARDS, l’artiste originaire du Cap Ferret gagne à chaque fois le coeur de son public, de plus en plus nombreux.

2023, une nouvelle Philippine

“Mais où est l’album ?” C’est la question que l’on s’est posée pendant longtemps. Nous n’avons pas la réponse à cette question mais une chose est certaine, Philippine a prévu de faire bouger les choses en 2023. Déjà par son retour mais aussi par une nouvelle identité visuelle, plus assumée, plus forte. Côté musicalité, c’est vers des arrangements pop-éléctro qu’on la retrouve (parfait pour la saison estivale). Une affirmation qui implante son ADN musical encore plus fortement que sur les précédents singles.

Pour commencer ce nouveau chapitre, c’est avec “Hypocrite” que l’artiste lève le voile et se révèle. Abbas les menteurs et les hypocrites, l’entourage et la nouvelle vie de Philippine se feront plutôt seuls que mal accompagnés… Pour illustrer ce clip, c’est avec l’aide de Eloi de Villepin que l’artiste s’est entourée. À l’image, une femme déterminée et forte. En jouant sur la carte de la sensualité et de la danse, grande autre passion de Philippine, le rendu est captivant.

Découvrez “Hypocrite” de Philippine :