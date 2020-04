Clip “In My Bones” : Ray Dalton mène la danse

Deux ans après avoir dévoilé son dernier single, Ray Dalton donne de ses nouvelles avec le dansant “In My Bones” porté par un clip à découvrir sur aficia !

Déjà huit ans se sont écoulées depuis que Ray Dalton se présentait à travers “So Emotional”, un premier single prometteur qui aura permis à l’artiste de dévoiler son univers empreint d’influences gospel et de sonorités pop-soul. Mais avant, le chanteur à la voix suave et puissante s’était également fait repérer par le producteur Ryan Lewis et le rappeur Macklemore, signant à leurs côtés le hit planétaire “Can’t Hold Us”. Sans viser l’exhaustivité, le single est certifié Disque de Diamant en France soit l’équivalant de 50 millions de streams sur les plateformes digitales !

Et le succès ne s’arrête pas là puisqu’en 2015, Ray Dalton posait sa voix sur “Don’t Worry”, un tube estival initié par Madcon. Depuis, le chanteur américain s’est fait plutôt discret, dévoilant quelques rares productions en solo dont la dernière en date, “Bass Down”, remontait à 2018. L’année 2020 démarrait sous les meilleurs auspices pour l’artiste, de retour avec “In My Bones”.

Ne plus perdre de temps

Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales depuis le 17 janvier, le single “In My Bones” est incontestablement calibré pour les radios en misant sur un tempo enivrant. Lumineuse et aérienne, la mélodie résolument pop et soul est ponctuée de battements qui incitent à danser. Concernant le texte, Ray Dalton évoque avec force sa volonté d’être enfin celui qu’il a toujours voulu être, d’affronter ses démons et de balayer ses peurs.

Un appel à la liberté et au bonheur désormais mis en images à l’aide d’une vidéo positive. Au cours d’une première séquence, le chanteur interprète sa chanson dans un environnement sombre et hostile. Alors entouré de nombreuses personnes, il finit par se détacher de l’emprise qu’elles exercent sur lui. Rapidement, Ray Dalton chante dans la lumière, avançant confiant vers un avenir radieux. Et cette fois-ci, les autres protagonistes du clip dansent à ses côtés.

Découvrez “In My Bones”, le nouveau clip de Ray Dalton :