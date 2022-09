On “Crush” sur Chagrin Requin !

« Crush », c’est le nouveau clip de Requin Chagrin qui nous emmène tout droit aux pays des merveilles. On vous en parle sur aficia.

Derrière Requin Chagrin se cache la chanteuse Marion Brunetto, qui publiait ce 26 août la réédition de son troisième album baptisé Bye Bye Baby. Celui-ci a connu un joli succès puisqu’il a accouché de quelques jolis morceaux, notamment le titre éponyme ou encore “Déjà vu”.

Sur cette réédition fraîchement dévoilée justement, trois inédits, et quels inédits ! On peut découvrir “Crush”, un duo avec l’actrice Anaïs Demoustier. Un petit bijou qui s’inscrit dans un registre dream pop, peut-être plus osé qu’à l’accoutumé. Ici, s’entremêlent quelques sonorités rock californien très plaisants.

Un plaisir charnel qui se traduit par un morceau séducteur. Dans le clip, les deux demoiselles nous emmènent tout droit au septième ciel et font ainsi écho aux paroles : “Si toi et moi encore éternelles on s’en allait voir des pays des merveilles / Si toi et moi encore éternelles on faisait ce soir des plans sur les comètes”, peut-on les entendre chanter.

Découvrez le clip de “Crush” de Requin Chagrin :

Article écrit par Valentin Malfroy