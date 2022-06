Roméo Elvis laisse place à l’introspection avec “L’adresse”

De retour avec un album tout frais, Roméo Elvis a levé le voile sur le clip de “L’adresse”, titre phare de sa tracklist. C’est à voir avec aficia.

Trois ans après Chocolat, son premier album, Roméo Elvis repart à l’attaque avec Tout peut arriver, sorti le 27 mai 2022. Après une période relativement orageuse dans le quotidien du rappeur belge, il propose aujourd’hui un opus intimiste, qui résonne comme une remise à zéro personnelle.

Et son titre “L’adresse” en est le parfait exemple. À l’aise et créatif, Roméo Elvis se ballade dans différents flows et se montre habile avec les mots. La technique est percutante, le fond y est aussi, avec un texte aux allures d’exutoire spontané.

Découvrez “L’adresse”, le clip de Roméo Elvis :