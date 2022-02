Saez de retour, et cette fois, c’est la bonne avec “Enlève ton masque” 

Damien Saez, l’ours, surnom donné par de nombreux fans sur les réseaux sociaux, est bel et bien de retour avec toujours autant de punch et de mystère dans ses apparitions et ses chansons. aficia vous parle de “Enlève ton masque” et “La chanson du vieux réac”, ses deux nouvelles chansons.

Résurgence de son site internet précédent, c’est sur saez.mu ainsi que sur cultureconctreculture.fr (ccc) qu’apparaissent deux nouvelles œuvres inédites et détonantes de Saez ! Si des messages très brefs sur ccc avaient laissé entendre depuis la fin de l’année 2021 une possible réapparition de l’artiste le plus atypique de France, un vrai doute planait sur sa santé et ses projets.

Sa “disparition” depuis fin 2019 quand sa tournée fut écourtée pour raison de santé avait parachevé l’inquiétude de nombreux fans et son absence de réaction lors de tous les évènements Covid ne donnait pas beaucoup plus d’espoir. En décembre 2021, il avait mis en vente un coffret du Manifeste, son grand projet lancé en 2016, regroupant tous les disques sortis depuis et un livret inédit.

Puis, il y a quelques jours, il proposait une sorte de sondage pour choisir le lieu de son prochain concert entre Paris et le risque d’une annulation à l’intérieur ou à l’extérieur (aux Arènes de Nîmes ?) “au soleil et tous à poil” selon ses mots. Car Damien Saez est un homme toujours plein de ressources, on le sait depuis des années et pourtant, il surprend encore tout son monde lors du week écoulé avec le titre puissant “La chanson du vieux réac”.

Découvrez “La chanson du vieux réac” de Saez :

À travers ce nouveau morceau, on peut réellement parler de surprise car plus que la Covid et sa dictature sanitaire, l’auteur toujours piquant s’attaque à la vague décroissante et ravageuse que d’aucuns nomment “Woke”. Bien sûr il ne s’arrête pas là et tout le monde où presque en prend son grade, y compris la première dame, les écolos hypocrites, les végétariens, les racistes, la télé réalité… un tableau complet de ce qu’il nomme lui-même une “époque dégénérée”.

Rien n’est épargné, pas même un bêlement de mouton en fond sonore au milieu de la chanson. Le rythme et la force de la voix sont retrouvés, le message politique est fort et assumé : “Blanc hétéro non vacciné qui vous emmer**”, chante-t-il. Cette fois c’est sûr, Damien Saez est bien parmi nous, peut-être même avec un visage encore jamais aperçu.

“J’crois qu’le monde est devenu fou”

Mais ce n’est pas tout, on peut en effet voir une deuxième chanson disponible librement sur YouTube et mis en valeur sur ses deux sites Internet. La deuxième, bien plus pop nommée “Enlève ton masque” n’est pas de Saez, ou du moins, pas uniquement de lui. Les intonations dans les cœurs laissent entendre assez clairement sa voix mais la chanteuse principale de cette presque litanie est bien Ana Moreau. Son nom ne vous dit rien ?

Sa première apparition publique fut un gros plan sur son postérieur en 2013, une bible juste devant en couverture de “Miami”. En 2017 elle est plus longuement apparue dans des clips sur CulturecontreCulture ou sur sa propre chaîne YouTube avec notamment “Florence” en 2020, titre particulièrement profond et touchant. Elle est donc également de retour avec “Enlève ton masque” qui est également le # mis en avant sur les deux sites de Damien Saez.

Le mystère n’en est que plus épais car si on visite la page Facebook d’Ana Moreau, on voit que rien n’a été publié depuis mai 2020 et que la plupart des images semblent extraites des clips sur ccc. Qu’en est-il vraiment de la carrière et des objectifs de cette chanteuse à la voix envoutante ? Quelle est la relation entre cette quasi inconnue et l’artiste rebelle qui a grandi en partie en Provence ?

Le saurons-nous un jour ? Quel sera l’avenir proche ou lointain pour celui qu’on adule ou qu’on déteste mais qui force l’admiration par son engagement depuis plus de 20ans pour défendre la liberté.

Découvrez “Enlève ton masque” de Saez :