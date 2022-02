Sam Fender propose “Spit Of You” en nouveau single

L’artiste anglais Sam Fender propose un nouveau clip issu de son 2ème album. Il a jeté son dévolu sur “Spit Of You”.

Sam Fender est malheureusement peu connu en France, et même en dehors des frontières de son pays, le Royaume-Uni. Pourtant, son succès n’est pas à démentir et ne demande qu’à passer à un niveau supérieur. Il a notamment remporté le ‘Brit Award Critics Choice’ en 2019 suite à la sortie de son 1er album Hypersonic Missiles. Proposant un son authentique très anglais et truffé d’instruments, il officie sur la scène rock alternatif et indie rock. Son 2ème album Seventeen Going Under, lancé par le single éponyme, est sorti le 8 octobre 2021. Le titre est un véritable succès outre-manche, où il est encore classé 8ème du ‘Official Singles Chart Top 100’ en 29ème semaine. “Seventeen Going Under” a bénéficié de quelques rotations spartiates en France. Ce 2ème essai se veut plus authentique et personnel, mais toujours mainstream.

“Une ambiance très douce et nostalgique”

Afin de poursuivre l’exploitation de son 2ème album, Sam Fender a jeté son dévolu sur la ballade rock “Spit Of You”. La boucle mélodique à la guitare et la batterie en guise de tempo donne une ambiance très douce et nostalgique au morceau. La voix grave de Sam Fender lui donne beaucoup de relief. Le morceau s’accélère au fil de sa progression, offrant des solos instrumentaux et des envolées vocales plus fortes et se terminant sur un saxophone qui nous emmène ailleurs.

D’un point de vue textuel, “Spit Of You” parle de la relation père-fils et notamment de la difficulté qu’on Sam Fender et son père a communiqué sur leurs sentiments respectifs. Il y répète en boucle “I can talk to anyone, can I talk to you?”, témoin de son besoin d’enfin échanger avec lui. C’est donc une déclaration d’amour à son papa, bien illustré par le clip très touchant qu’il accompagne le morceau.

Découvrez “Spit Of You” de Sam Fender :

Pour le moment, aucune date de spectacle, que ce soit en concert ou en festival, n’est prévu en France. À noter que Sam Fender concourra aux ‘Brit Awards 2022′ qui auront lieu le 8 février 2022 où il s’y produira en live. Il est nommé dans les catégories Meilleur Album Britannique et Artiste de l’année aux cotés d’Adele et d’Ed Sheeran. Il est aussi en lice dans la catégorie Meilleur artiste rock/alternatif aux cotés de Coldplay ou encore Tom Grennan.