Clip “Malaparte” : Saycet se fait hypnotique pour confirmer son album

Saycet donne rendez-vous au public pour découvrir son futur album. Il le confirme avec le clip de “Malaparte”, production hypnotique à savourer sur aficia.

C’est en 2005 que le public a l’occasion de découvrir Saycet avec son premier album, One Day At Home. Depuis, il y a eu Through the Window (2010), puis Mirage (2015), des collaboration avec Juliette Armanet et Yan Wagner, la bande-originale du film ‘Un vrai bonhomme’, la signature musicale de la série ‘La Révolution’ de Netflix et beaucoup d’autres projets…

Bref, Saycet est un artiste complet qui navigue dans les eaux de la l’industrie musicale depuis un petit moment et qui arrive à séduire et surprendre lors de la publication de chacun de ses projets…

Saycet donne rendez-vous avec Layers…

La bonne nouvelle c’est que Saycet s’apprête à nous régaler une fois de plus. En effet, il donne rendez-vous au public le 08 octobre prochain afin de découvrir son quatrième opus : Layers. Un format riche de 10 pistes qu’il a eu l’occasion d’annoncer avec l’EP Father et le titre “Solaris”.

Cet opus, que nous avons déjà eu la primeur d’écouter, est un véritable coup de poing musical, une claque électro et organique qui nous invite à la contemplation, au voyage, à l’abandon…

Saycet en offre une nouvelle mise en avant avec la publication du clip habillant “Malaparte”, titre hypnotique, saisissant et s’offrant un beat qui se cale sur le rythme biologique faisant écho aux battements cardiaques. Un métronome vivant, une monté en puissance comme un élan de vie qui pulse entre nos veines, le tout propulsé par une mise en images entre la nature et l’Homme que l’on doit à Yannick Demaison et Alexis Magand.

Découvrez “Malaparte”, le nouveau clip de Saycet :