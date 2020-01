SebastiAn Actualités Discographie Concerts

SebastiAn continue la promotion de son dernier album en mettant en lumière le titre “Pleasant” partagé avec Charlotte Gainsbourg. C’est à découvrir sur aficia !

Avec son album Thirst, SebastiAn a opéré le retour que beaucoup attendaient. Huit ans après Total qui restait son seul opus à ce jour, le producteur a clôturé 2019 de la meilleure des manières.

Déjà mis en lumière par plusieurs extraits comme “Better Now” et “Sober”, ce second disque contient aussi d’autres collaborations qui valent le détour. C’est le cas de “Pleasant” sur laquelle on peut entendre la voix de sa compatriote Charlotte Gainsbourg.

SebastiAn x Charlotte Gainsbourg

Les deux artistes se connaissent bien puisque c’est SebastiAn qui a produit Rest, le très bon dernier album de Charlotte Gainsbourg. Alors que la production de “Pleasant” est assez calme et linéaire comparée à d’autres pistes de l’album, la voix de Charlotte Gainsbourg vient nous susurrer ses mots doux à l’oreille.

Difficile de ne pas se laisser séduire par ce mélange de talent… Ça fait du bien à l’esprit et aux oreilles, on se croirait presque en séance ASMR !

Découvrez “Pleasant” de SebastiAn en collaboration avec Charlotte Gainsbourg :