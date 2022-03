Silly Boy Blue en psychopathe possessive dans le clip “The Crush”

Afin de poursuivre l’exploitation de son disque Breakup Songs, Silly Boy Blue met en images l’aérien “The Crush”. C’est à découvrir sur aficia !

Identifiée derrière le nom de scène Silly Boy Blue, en hommage à David Bowie, la nantaise Ana Benabdelkarim est une artiste complète. Auteure, compositrice mais aussi productrice sur une poignée de ses chansons, l’interprète met en musique des instantanés de sa vie d’une façon très personnelle. Puisant de l’inspiration dans les sonorités et l’univers artistique des années 80/90, l’artiste concocte des titres lumineux teintés d’une douce mélancolie.

Prônant la sororité et s’engageant pour une plus grande reconnaissance des femmes dans l’industrie du disque, Silly Boy Blue ancre sa carrière dans l’ère du temps, non sans son lot de fragilités et de doutes. Breakup Songs, son premier disque paru en 2021, est ambitieux, à l’image de son auteure, nominée dans la catégorie révélation féminine lors de la dernière cérémonie des ‘Victoires de la musique’.

Silly Boy Blue a un crush !

C’est donc portée par cette mise en lumière et la rencontre du public à l’occasion de nombreux concerts que la jeune artiste continue d’effeuiller son premier disque studio. Pour donner suite à “The Fight”, Silly Boy Blue mise sur “The Crush”, un extrait résolument pop et entêtant issu de la réédition de son album. Sur ce titre, l’artiste conte les sentiments qu’elle éprouve pour un homme mais qui demeurent intériorisés, n’étant pas de celles qui parviennent à les dévoiler aussi aisément.

Afin d’illustrer ses mots, Silly Boy Blue a dévoilé une mise en images particulièrement parlante. En effet, l’artiste a kidnappé l’homme qu’elle aime secrètement afin de le garder à ses côtés, pour toujours. Alors qu’il se dégage une atmosphère sombre et intriguante, le concerné, ligoté, est sous l’emprise de la jeune femme qui se révèle possessive, jusqu’à commettre l’irréparable…

Visionnez “The Crush”, le nouveau clip de Silly Boy Blue :