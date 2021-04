Susanoô débarque avec un premier EP et un single ! aficia te dessine son parcours et te parle de son actualité…

Du Cameroun, à Paris en passant par Le Mans, Susanoô c’est incontestablement cette ouverture à l’autre et à soi. Un chemin de vie, pas toujours facile mais qui a fait de cet artiste de 23 ans un homme doté d’une détermination sans faille et d’émotions à extérioriser. C’est par la musique que ses souffrances, ses doutes ou encore ses moments de joie sont partagés.

Entre ses influences aussi diverses que variées (Stromae, Brel, les musiques afro-américaines…), le rappeur n’a pas peur de bousculer les codes et de proposer une musique qui est en phase avec qui il est. Il faut dire, qu’en plus d’être un rappeur avec une certaine plume, Susanoô est un beatmeaker reconnu. Il est notamment derrière le succès du titre de Maes, “Street” comptabilisant plus de 41 millions de vues sur YouTube. Il n’a donc plus rien à prouver.

Ce 9 avril, c’est un EP sous le nom de Ichi que l’artiste se dévoile au grand jour accompagné de la mise en images du titre “Raison” !

“Paraît que l’amour a ses raisons…”

En japonais, Susanoô représente le dieu de la tempête. Une manière pour le rappeur de représenter sa musique tantôt mélancolique, tantôt joyeuse. Des perturbations qui créent chez lui une réflexion sur des sujets comme l’amour par exemple. “Raison”, titre de son EP Ichi, en est la preuve.

Découvrez Ichi, le premier EP de Susanoô :

Dès le début du titre « Raison », on découvre l’artiste sensible, posant ses maux sur quelques accords de piano, rapidement rejoint par un beat rythmé venant briser la mélancolie du début.

La voix est travaillée, les paroles entêtantes et efficaces et le message est aussi simple qu’universel : Susanoô ne croit plus en l’amour. Quant au clip qui habille ce morceau, l’obscurité du décor est éclairée par un piano transparent et des faisceaux lumineux. La musique semble alors être un des remèdes contre le mal d’amour. Une mise en images qui s’allie à une direction artistique signée Anthony Ghnassia qui propose des images aux reliefs et dynamiques intéressantes !

Découvrez “Raison”, le clip de Susanoô :