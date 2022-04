Les iNOUïS du Printemps de Bourges : Susanoô, ML et YMNK en interview !

Pour cette 46ème édition du Printemps de Bourges, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel était de retour ! De quoi découvrir de nouveaux artistes… aficia est parti à la rencontre de trois d’entre eux.

Qu’est-ce que le concours des INOUïS ?

Pour vous contextualiser, réseau-printemps nous propose une explication claire de ce dispositif innovant pour les jeunes artistes en développement.

« Le premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares.

Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, participe depuis 36 ans, au développement et à la professionnalisation des projets artistiques émergents, et offre la possibilité aux artistes/groupes en rock, chanson, électro et hip-hop de rencontrer professionnels et public.«

De quoi donner envie cette année à + 3500 artistes de performer sur la scène de ce célèbre festival. À la clé, trois récompenses (Le Prix du Public RIFFX – iNOUïS 2022 : remporté par St.Graal / Prix du Jury – iNOUïS 2022 : Oscar Les Vacances / Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel -iNOUïS 2022 : Eesah Yasuke).

De notre côté, nous sommes partis rencontrer 3 de ces 33 artistes pour leur poser quelques questions… Susanoô, ML et YMNK !

Découvrez notre interview spéciale iNOUïS :