TAL : un nouveau départ avec un nouvel EP !

Après deux ans de silence, loin de la médiatisation, la chanteuse Tal a dévoilé son grand retour dans un live Instagram. Au programme : musique, confidences et discussions… aficia t’en dit plus !

Deux ans se sont écoulés depuis la sortie de son dernier album Juste un rêve. Mise en lumière par des titres comme ”Mondial” ou le sensible ”ADN”. Le disque n’a cependant pas eu les retours espérés…

Devant les questionnements de certains fans, Tal a alors décidé de rebondir sur l’un des sujets forts au cours de son dernier live Instagram du mardi 24 mars. Elle s’exprime : ”Mon 4 ème album ‘Juste un rêve’ était une catastrophe, un désastre, mais pas un désastre car ce n’a pas marché (…). Si vous saviez ce qu’il s’est passé derrière tout cela, ce n’était pas du tout moi.”

Cet album est d’ailleurs venu mettre un point final au contrat qu’elle avait auprès du label Warner Music France depuis 2011. Suite à cela, la chanteuse d’”Are We Awake” a mis une pause dans sa carrière effrénée qu’elle menait depuis plus de dix ans. La jeune femme a ensuite pris du temps pour se reconstruire, se déconnecter, mais aussi réfléchir à la suite…

Des déclarations sur sa carrière…

C’est donc en direct d’Alsace que Tal a jouée la carte de la transparence et de la sincérité auprès de ses fans. Un moment qu’elle dit ”attendre depuis dix ans”. Dans cet échange avec son public, la chanteuse a eu l’occasion de revenir sur sa carrière musicale mais aussi les dessous de l’industrie. Comme, par exemple, la manipulation subit par sa première productrice, le manque de liberté qu’elle a connue sur ses précédents albums. La jeune femme se dit avoir été perdue et déconnectée d’elle-même.

Un nouvel EP en anglais !

Un bien plus qu’un mal finalement… Cette ”citoyenne du monde”, peut désormais agir en fonction de ses désirs et être en phase avec elle-même pour créer quelque chose d’unique. Face à ses fans, Tal a dévoilé son projet, à cœur ouvert. Et en surprise, elle y a interprété un extrait exclusif d’un de ses futurs titres…

Nous savons donc à quoi nous attendre. Ce sera un EP pour commencer ce nouveau départ, nourrit par des titres intégralement anglophones. Une volonté que l’artiste avait depuis l’âge de ses 19 ans mais qui lui a été refusée de nombreuses fois. Des refus frustrants pour une artiste qui s’est longtemps sentie que peu épanouie dans le fait de chanter en français.

Faire un album tout en anglais — Tal ☮︎ (@TalOfficial) January 30, 2019

Une totale indépendance (création d’un label, directrice artistique, compositrice, écriture…) dont elle est fière. Il ne reste plus qu’une chose, connaître la date de sortie de son premier single qui marquera le début d’une nouvelle aventure.