“Somewhere” : The Blaze fait son retour en compagnie d’Octavian

Le tandem The Blaze fait un retour remarqué avec le titre “Somewhere”. Un morceau partagé avec Octavian et à découvrir sans plus attendre sur aficia.

La dernière fois que nous vous parlions de The Blaze, c’était pour vous raconter le sublime concert que les cousins Alric avaient donné lors des Nuits de Fourvière l’année dernière. L’année 2019 aura été forte en sensations pour The Blaze entre la promotion de Dancehall, et la Victoire de la Musique de l’Album de Musiques Électroniques pour ce tout premier cru.

The Blaze x Octavian

Pour bien commencer 2020 et nous donner un peu de ses nouvelles, The Blaze a dévoilé un nouveau morceau dont le duo a le secret. Entre énergie et sensation de lévitation, “Somewhere” représente tout ce que l’on aime dans la musique de The Blaze.

Pour donner un peu plus de caractère à ce nouveau morceau, les deux cousins Guillaume et Jonathan ont convié le rappeur franco-britannique Octavian qui vient, tout en délicatesse, poser sa voix auto-tunée comme un écho à la mélodie. Le jeune artiste a été adoubé par Drake, ce n’est pas rien ! Avec “Somewhere” , les trois garçons nous offrent l’un des meilleurs morceaux de ce début d’année !

Découvrez “Somewhere”, le nouveau single de The Blaze en collaboration avec Octavian :