Alors qu’il prépare son deuxième album, Tibz se dévoile un peu plus à son public avec son nouveau titre “Bye Bye”. C’est à découvrir sur aficia...

Début mars, Tibz revenait avec “Don’t Deserve This”, en duo avec la chanteuse suédoise Nea, notamment connue pour le grand succès qu’est “Some Say”, cumulant d’ailleurs plus de 170 millions de streams sur Spotify. Mais désormais, c’est en solo que Tibz décide de revenir sur les ondes ! Ce vendredi 14 mai, l’artiste a partagé “Bye Bye” une chanson très personnelle avec sa pointe de mélancolie.

Pour une majorité d’artiste, les opportunités, les rencontres et le mouvement constant de la vie parisienne font rêver. Mais la capitale, c’est aussi des désillusions et un calme trop peu présent. C’est cette opposition entre deux milieux de vie bien différents qu’à voulu retranscrire Tibz à travers le texte de “Bye Bye”.

Une situation que le chanteur connait bien puisque, pour vivre son rêve d’artiste, il a dû quitter la sérénité de son sud natal pour venir s’installer dans la ville lumière. Et pourtant, Tibz dit avoir “le coeur entre deux villes” et être “fier de ça”. Pour mettre des mots sur ce sentiment, l’interprète de “Nation” s’est entouré de Mickael Miro ainsi que de Valentin Marso pour la composition.

Découvrez “Bye Bye”, le nouveau titre de Tibz :